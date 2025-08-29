الغمراوي يبحث مع إحدى الشركات العالمية تيسير استيراد المستحضرات الدوائية الحيوية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد احدى الشركات العالمية برئاسة الدكتور لؤي مؤمن، مدير العلاقات الخارجية والشؤون التنظيمية للخليج وشمال إفريقيا والشام، وبحضور الدكتورة سلمى يحيى، نائب مدير العلاقات الخارجية والشؤون التنظيمية لشمال إفريقيا والشام، وذلك في إطار تعزيز التعاون لبحث آليات تيسير إجراءات تسجيل واستيراد المستحضرات الدوائية بما يضمن فعالية توسعها في السوق المصري.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور الغمراوي، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز سبل التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات القائمة، بما يضمن استمرارية توافر المستحضرات الدوائية الحيوية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف دعم الاستثمار الدوائي وتلبية احتياجات المريض المصري.

تهيئة مناخ تنظيمي داعم للإستثمار

من جانبه، أعرب وفد الشركة عن تقديره لجهود هيئة الدواء المصرية في تهيئة مناخ تنظيمي داعم للاستثمار وتيسير إجراءات التسجيل والتداول، مؤكدا حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري، والمساهمة في توفير مستحضرات دوائية عالية الجودة تلبي احتياجات المرضى وتدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الدوائي.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتور حمادة جمال معاون رئيس الهيئة لشئون تحديث وتطوير أنظمة المستحضرات الطبية ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والدكتور حسام عبد الله معاون رئيس الهيئة لشؤون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل، والدكتورة إيمان عبد الهادي مدير عام إدارة تراخيص المصانع.

يأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لهيئة الدواء المصرية نحو تطوير شراكات فاعلة مع الشركات الدوائية الدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي الوطني، وتلبية احتياجات المرضى، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتداول الدواء.

