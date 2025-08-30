السبت 30 أغسطس 2025
نائب وزير الصحة يتابع حالة مصابي حادث قطار مطروح في مستشفيى الضبعة ورأس الحكمة

مصابي حادث قطار
مصابي حادث قطار مطروح

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، زيارة ميدانية إلى مستشفيي الضبعة المركزي ورأس الحكمة، اليوم السبت، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث قطار مطروح الذي وقع بعد ظهر اليوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد الحالات الموجودة بالأقسام الداخلية، والتي تنوعت إصاباتهم بين كسور، سحجات، جروح قطعية، وكدمات. ووجه الدكتور الطيب بتوفير  أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة مطروح. كما أكد توافر الفرق الطبية من مختلف التخصصات، إلى جانب المستلزمات الطبية، الأدوية، وجميع فصائل الدم، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد الطيب شدد على انتظام سير العملية العلاجية داخل المستشفيات، وضمان عمل الفرق الطبية بكفاءة دون أي معوقات، مع تسهيل زيارات ذوي المصابين بما يتماشى مع تقديم الخدمات الطبية دون تأثير على عمل الكوادر الصحية.

وأشار إلى أن 87 مصابًا غادروا مستشفيي الضبعة ورأس الحكمة بعد تلقيهم العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية، فيما تم تحويل 6 حالات إلى مستشفى العلمين. وبقي 16 مصابًا تحت الملاحظة، وجميعهم في حالة مستقرة باستثناء 3 حالات تتلقى رعاية مكثفة.

 

وكانت هيئة الإسعاف المصرية قد دفعت فور وقوع الحادث بـ37 سيارة إسعاف مجهزة، حيث بلغ إجمالي المصابين 103 أشخاص، بالإضافة إلى 3 وفيات. وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الضبعة المركزي ورأس الحكمة لتلقي العلاج.

 

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، وتذليل أي تحديات قد تواجه الفرق الطبية، مع توفير الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم، بما يعكس التزام الوزارة بتقديم رعاية صحية متكامل

