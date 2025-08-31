التصريح بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري مسطرد

صرحت نياية القليوبية بدفن جثة شاب يعمل مندوب توصيل محل حاتي، والذي لقي مصرعه من أعلى كوبري مسطرد بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

التصريح بدفن جثة شاب يعمل مندوب توصيل محل حاتي القليوبية

وخيّم الحزن على منطقة المطرية بالقاهرة بعد وفاة شاب في مقتبل العمر، لم يتجاوز الـ28 عامًا، إثر إقدامه على إنهاء حياته من أعلى كوبري مسطرد بمحافظة القليوبية، في واقعة مؤلمة تكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها البعض تحت وطأة الضغوط النفسية والخلافات الأسرية.

الشاب، الذي يعمل في توصيل الطلبات اليومية "دليفري"، كان يعيش صراعًا داخليًا صامتًا بين خلافات متكررة مع خطيبته وغياب والده المحبوس على ذمة قضايا، وهو ما جعله يشعر بالوحدة وفقدان السند، لتتراكم عليه الأعباء حتى قادته إلى قراره المأساوي.

