الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنظيم يوم بيئي بأشتوم الجميل بالتعاون مع جمعية الكشافة البحرية ببورسعيد

يوم بيئي بأشتوم
يوم بيئي بأشتوم الجميل مع جمعية الكشافة البحرية

نظمت وزارة البيئة من خلال محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد يومًا بيئيًا بالتعاون مع جمعية الكشافة البحرية ببورسعيد (مجموعة بادا الكشفية والإرشادية)، وذلك للمساهمة في نشر الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود حماية البحر المتوسط.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن اليوم البيئي هدف إلى رفع الوعي بأهمية دور المحميات الطبيعية الشمالية في حماية البحر المتوسط والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود حماية البيئة البحرية، والتقليل من المخلفات البلاستيكية من خلال أنشطة التوعية وحملات تنظيف الشواطئ، مشيرةً إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يمثل رسالة مهمة لدعم الجهود الوطنية والدولية في حماية البحر المتوسط.

 

دور المحميات الشمالية في الحفاظ على البيئة

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن اليوم البيئي تضمن محاضرة توعوية عن دور المحميات الشمالية في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي بالبحر المتوسط، مع استعراض بعض قصص النجاح في إنقاذ السلاحف البحرية والطيور البحرية، أعقبها تنفيذ حملة تنظيف شاملة لشاطئ المحمية للتخلص من المخلفات البلاستيكية.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود المبذولة في تنظيم هذا اليوم البيئي، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بحماية بيئة البحر المتوسط وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الموارد الطبيعية، وشددت على ضرورة استدامة هذه الجهود من خلال التعاون الوثيق بين الجهات المعنية، موضحة أن المشاركة الفعالة من المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات البيئية والحد من الممارسات الضارة بالبيئة البحرية

جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة كان قد أطلق عام 1974 “خطة عمل البحر المتوسط” كأول مبادرة إقليمية لحماية البيئة البحرية، وتبعها توقيع اتفاقية برشلونة عام 1976 والتي تضم الآن 22 دولة طرفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشتوم الجميل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض السلاحف البحرية القائم بأعمال وزير البيئة جمعية الكشافة البحرية حماية البيئة البحرية حماية البيئة محافظة بورسعيد محمية أشتوم الجميل مخلفات البلاستيك منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية وزير البيئة وزارة البيئة

مواد متعلقة

وزارة البيئة: رقمنة نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الخاص بتجميع بيانات غازات الاحتباس الحراري

محافظ الجيزة: دراسة للاستغناء عن 8 مصارف لإنشاء محاور مرورية

الجيزة تخصص أرقاما هاتفية لتلقي شكاوى المواطنين

القومي للبحوث يعرض جهاز "Activity Wheel" لدعم الأبحاث الدوائية

رفع المخلفات أمام مقابر الحوامدية استجابة لشكاوى المواطنين (صور)

البيئة تستعرض دراسة حول كميات المخلفات الحيوانية المتولدة لإنتاج البيوجاز والسماد العضوي

تشديد الرقابة التموينية بأطفيح وضبط 36 جوال دقيق بلدي مدعم

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بتخصيص سويقات منظمة للباعة الجائلين

الأكثر قراءة

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

قبل ما يجيلك المحصل، اعرف أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

"المخبرون والذكاء الاصطناعي"، سلاح الاحتلال لاغتيال قيادات المقاومة من الجعبري لـ"أبو عبيدة"

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads