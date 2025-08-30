السبت 30 أغسطس 2025
الجيزة تخصص أرقاما هاتفية لتلقي شكاوى المواطنين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

 أعلنت محافظة الجيزة عن استمرار عمل غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بالأعطال، والحوادث، والمواقف الطارئة.

 

أرقام غرفة العمليات المركزية بمحافظة الجيزة

 وأكدت المحافظة، أنها خصصت الرقم "114" لتلقي البلاغات من أي خط أرضي، إلى جانب تخصيص رقم "01016050453" عبر تطبيق "واتس آب" لتلقي الشكاوى والرسائل الفورية، وذلك بجانب الخطوط الساخنة الخاصة بجهات المرافق الأساسية.

 

وشددت محافظة الجيزة على أهمية تفاعل المواطنين وإبلاغ الغرفة فور حدوث أي طارئ، بما يساهم في سرعة تحرك فرق العمل المختصة والتعامل الفوري مع الشكاوى بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة.

