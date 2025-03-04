انطلاق حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات من شوارع البداري بأسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات من شوارع قرى مركز البداري ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا على الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

انطلاق حملة نظافة مكبرة بمركز البداري

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز قامت بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من قرى (النواميس والكوم الأحمر والعقال البحري والعقال القبلي والعتمانية ونجوع المعادي والنواورة) بمركز البداري ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن الكتلة السكنية حفاظًا على نظافة البيئة وعدم إنتشار الأمراض.

وأشار محافظ أسيوط أن ذلك جاء تحت إشراف محمد فوزي العسال مدير إدارة المخلفات الصلبة ورئيس الحملة الميكانيكية حفاظًا على صحة المواطنين مؤكدًا على استمرار شن الحملات بصفة يومية والعمل على الارتقاء بمنظومة النظافة بالمراكز والأحياء وفقًا للإمكانات المتاحة.

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