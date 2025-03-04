الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات من شوارع البداري بأسيوط (صور)

حملة إزالة المخلفات
حملة إزالة المخلفات بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات من شوارع قرى مركز البداري ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا على الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة. 

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

 

 

انطلاق حملة نظافة مكبرة بمركز البداري 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز قامت بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من قرى (النواميس والكوم الأحمر والعقال البحري والعقال القبلي والعتمانية ونجوع المعادي والنواورة) بمركز البداري ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن الكتلة السكنية حفاظًا على نظافة البيئة وعدم إنتشار الأمراض. 

انطلاق حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة بشوارع أبوتيج أسيوط

رفع 70 طن مخلفات خلال حملة نظافة في أسيوط

وأشار محافظ أسيوط أن ذلك جاء تحت إشراف محمد فوزي العسال مدير إدارة المخلفات الصلبة ورئيس الحملة الميكانيكية حفاظًا على صحة المواطنين مؤكدًا على استمرار شن الحملات بصفة يومية والعمل على الارتقاء بمنظومة النظافة بالمراكز والأحياء وفقًا للإمكانات المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التنمية المستدامة الجهود المبذولة الحملة الميكانيكية الصحة العامة الكتلة السكنية اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 رئيس الحملة الميكانيكية صحة المواطنين محافظ أسيوط محافظة اسيوط مصر 2030 منظومة النظافة مركز البداري

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الممشى السياحي وكورنيش الترعة الإبراهيمية

بسبب التقييمات الأسبوعية، إثابة 4 مديرين مدارس وإحالة 7 معلمين للتحقيق بأسيوط

فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة مريض عمره 50 عامًا

رفع 25 طن قمامة من قرى أبنوب بأسيوط (صور)

الجثث تحولت لأشلاء، أسماء ضحايا تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (فيديو وصور)

التحفظ على سائق التريلا المتسببة في مصرع 13 شخصا بأسيوط (صور)

مدير أمن أسيوط ينتقل لموقع تصادم ميكروباص وتريلا ويكشف هوية 12 جثة (صور)

بسبب السير في الاتجاه المعاكس، مصرع 13 شخصا في تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (صور)

ads

الأكثر قراءة

لحظة وصول أحمد الشرع إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية (فيديو)

تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

أسعار الذهب تشتعل صباح اليوم الثلاثاء، وهذا العيار يسجل 4720 جنيهًا

قمة فلسطين، موعد انطلاق القمة العربية الطارئة بالقاهرة

جنون الملاذ الآمن، ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب

خبر سار بشأن أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

بـ 32 جنيهًا اشتري كيلو السكر اليوم الثلاثاء 4 مارس

منوعات

المزيد

18.07 مليون مشاهدة لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

ديمي مور تتخطي خسارتها للأوسكار بالبطاطس المقلية

أدريان برودي يكسر الرقم القياسي لأطول خطاب قبول في تاريخ الأوسكار

ابنة إيلون ماسك تسخر من والدها بعد إعلانه أبًا للمرة الـ 14 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيهًا اشتري كيلو السكر اليوم الثلاثاء 4 مارس

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

6 أفعال يجرمها قانون حماية الملكية الفكرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فتاوى رمضان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل صلاة التراويح (فيديو)

معارك وغزوات، دروس ومعجزات بدر الكبرى

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية