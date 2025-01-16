تشجير الطريق الدائري في أسيوط ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط استمرار زراعة الأشجار ورفع المخلفات والنظافة بحي غرب أسيوط لإضفاء المظهر الجمالي وزيادة المساحات الخضراء وإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع وفقًا للإمكانات المتاحة مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الجمالي لمداخل الحي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠مليون شجرة"



وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي قد قامت بتنفيذ أعمال تشجير وزراعة عدد من الأشجار بالطريق الدائري الشرقي من عند بوابة الجامعه البحرية بنطاق حي غرب أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠مليون شجرة"، وذلك بمشاركة نواب رئيس الحي بمشاركة مسئولي النظافة وأقسام الزراعة والرصد والمتابعة والتوعية والتواصل مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجى تليجرام والواتس رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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