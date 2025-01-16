الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشجير الطريق الدائري في أسيوط ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة (صور)

زراعة الأشجار بأسيوط،
زراعة الأشجار بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط استمرار زراعة الأشجار ورفع المخلفات والنظافة بحي غرب أسيوط لإضفاء المظهر الجمالي وزيادة المساحات الخضراء وإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع وفقًا للإمكانات المتاحة مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الجمالي لمداخل الحي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة. 

 

المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠مليون شجرة" 
 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي قد قامت بتنفيذ أعمال تشجير وزراعة عدد من الأشجار بالطريق الدائري الشرقي من عند بوابة الجامعه البحرية بنطاق حي غرب أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠مليون شجرة"، وذلك بمشاركة نواب رئيس الحي بمشاركة مسئولي النظافة وأقسام الزراعة والرصد والمتابعة والتوعية والتواصل مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

دولة خضراء بحلول 2029، مدبولي: زراعة 100 مليون شجرة لتغيير وجه مصر

متابعة مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بجدول اجتماع محلية النواب، اليوم

 

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجى تليجرام والواتس  رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الاشجار الشكاوى الحكومية الموحدة الطريق الدائري اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط المساحات الخضراء الوجه الحضارى حي غرب أسيوط رقم منظومة الشكاوى الحكومية زراعة الاشجار غرب أسيوط محافظ أسيوط محافظة اسيوط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منظومة الشكاوي الحكومية منظومة الشكاوي مليون شجرة مجلس الوزراء

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد تطوير ماكينة إنتاج ألياف الموز خلال زيارته للكلية التكنولوجية (صور وفيديو)

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بأبنوب

تكاتك الطلاب تسبب أزمة بالشوارع في امتحانات صفوف النقل بأسيوط (فيديو وصور)

"مرض الصلب المشقوق" ندوة علمية بمستشفى جراحة المسالك بجامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع لجنة الإشراف على الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون مع القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

بدء التقديم بالنادي الشتوي بكلية التربية طفولة بجامعة أسيوط للأطفال خلال الإجازة

وكيل تعليم أسيوط يتابع سير الامتحانات بعدد من المدارس
ads

الأكثر قراءة

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

أسعار الألماس في الصاغة اليوم الخميس 16 يناير 2025

قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

حقيقة تسريب امتحان الجبر والاحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

4331 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

منوعات

المزيد

العراق يسعى لاستعادة أرشيفه اليهودي من أمريكا

ترامب يدرس تعليق تطبيق قانون بيع تيك توك أو حظره بين 60 و90 يوما

رياح قوية تشعل حريقين هائلين في لوس أنجلوس

وزعوهم على مدارس تانية، طلاب يستأنفون دراستهم بعد حرق مدارسهم في كاليفورنيا

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«وقد بلغني الكبر»، الشعراوي يوضح أدب النبي زكريا في الحديث مع الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية