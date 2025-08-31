مدبولي يلتقي رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية لبحث التعاون في مجالات تحلية المياه

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ني تشين، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة هندسة الطاقة الصينية China Energy Engineering Corporation، وذلك خلال زيارته الحالية للصين للمشاركة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، والتي تستضيفها مدينة "تيانجين"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الشركة عن تقديره لدعم الحكومة المصرية للمشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، كما أعرب عن امتنانه للتعاون القائم والمستمر بين الجانبين في مجال الطاقة المتجددة، والتشاور الدائم بين الطرفين، موضحا أنه لمس إشادة واضحة بما تنفذه الشركة من مشروعات للطاقة في الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وتحدث رئيس الشركة الصينية عن حجم استثمارات الشركة الذي تنفذه في مختلف دول العالم، باعتبارها إحدى الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال في 147 دولة حول العالم، مضيفا أن الشركة لديها أفضل الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجال الطاقة، لافتا إلى أن الشركة نفذت 14 مشروعا منذ عام 2009 عندما بدأت العمل في مصر، ونقلت الشركة مقرها الإقليمي إلى القاهرة بما يعكس ثقتها الكبيرة في السوق المصرية.

وأضاف رئيس الشركة: “ نعتزم البدء في الاستثمار بمجال تحلية مياه البحر”، ساردا جهود الشركة في مجال التنمية الخضراء وخفض انبعاثات الكربون، ومقترحا في هذا السياق التعاون في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، مؤكدا أن شركته تسعى لاستثمار مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة؛ حتى يتسنى أن تصبح مصر مركزا لعمليات الشركة في المنطقة.

وأوضح رئيس الشركة أن هناك مشاورات يتم إجراؤها حاليا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، حول سبل التعاون المشترك في مجال توليد الطاقة، كما أن الشركة لديها الاستعداد لتوطين التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال بمصر.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للشركة باعتبارها إحدى كبرى الشركات العاملة في مصر، مشيرا إلى أنه يتابع مشروعاتها المختلفة، وخاصة في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من مشروعات الطاقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعتزم الدولة المصرية إنتاج 42% من الطاقة المتجددة من الطاقة بحلول عام 2030، كما أن الحكومة تسعى ليس فقط لإنتاج الطاقة المتجددة، ولكن أيضا تخزين الطاقة، معربا عن تطلعه لمساعدة الشركة مصر في توطين مكونات الطاقة المتجددة، خاصة أن مصر لديها طلب يتراوح بين 5 – 6 جيجا وات سنويا، بخلاف الطلب على تصدير الطاقة إلى أوروبا، وهو ما يمثل أولوية لمصر.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة يمكنها منح الشركة الحوافز اللازمة وتقديم مختلف التيسيرات الممكنة لتنفيذ مشروعاتها، داعيا إلى أهمية التواصل والتنسيق المستمر مع رئاسة مجلس الوزراء لضمان التنسيق مع مختلف الجهات بصورة فاعلة.

ولفت مدبولي إلى أن الدولة المصرية تستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بإنتاج 1.4 مليون م3 يوميا حاليا، مع أهمية السعي لتوطين مكونات محطات تحلية المياه في مصر، كما أننا نسعى مستقبلا لرفع الإنتاج من هذه المياه المحلاة إلى 30 مليون م3 يوميا.

وعقب رئيس الشركة بالتأكيد على عزم الشركة التعاون مع مصر في مجالات: إنتاج وتخزين الطاقة وتحلية المياه، على غرار ما تقوم به الشركة في عدة دول أخرى حول العالم.

