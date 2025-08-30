رئيس الوزراء: الدولة توفر الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع مو دينجي رئيس مجلس إدارة شركة CNCEC الصينية للبتروكيماويات، وذلك في أول لقاء عقب وصوله للعاصمة الصينية بكين؛ للمشاركة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانجين"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضر اللقاء السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس

وخلال اللقاء، تحدث رئيس الشركة عن الخبرات التي تحظى بها الشركة في مجال البتروكيماويات، كما قدم نبذة عن استثماراتها في مختلف دول العالم، ولاسيما في عدة دول بمناطق: الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الشركة الصينية أن الشركة تنتج العديد من منتجات البتروكيماويات، والتي من بينها الصودا آش، مؤكدا في هذا الصدد تطلع شركته للتعاون مع الحكومة المصرية لتوسيع استثمارات الشركة في هذا المجال، خاصة المخصبات الزراعية.

وقال رئيس الشركة: نتطلع لتقديم أفضل المنتجات في السوق المصرية، باعتبارها سوقا واعدة، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي مهم، وما توفره من تيسيرات عديدة، بالإضافة إلى المزايا والاتفاقيات التجارية التي تساعد في نفاذ السلع للأسواق المجاورة.

مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بين مصر والصين

وفي الوقت نفسه، أعرب عن تطلعه لزيارة مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، ومقابلة رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث المزيد من فرص التعاون مع الحكومة المصرية، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

فيما أكد رئيس مجلس الوزراء تقديره للتعاون القائم مع الشركة الصينية، وما طرحه رئيس الشركة حول عزم الشركة التوسع في استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة، متطلعا للمضي قدما في هذا المسار، وتنفيذ استثمارات الشركة بالمجالات التي ناقشها رئيس الشركة، مشددا على أن الدولة توفر الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أن الحكومة بدورها ستعمل على تذليل إجراءات تنفيذ المشروع الخاص بالشركة في مصر.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع استثمارات الشركة في مصر، ويأمل سيادته تنفيذ مشروعها الخاص بإنتاج الصودا آش، وغيره من المشروعات الأخرى في أقرب وقت ممكن.

وأضاف رئيس الوزراء أن استثمارات الشركة في مصر وما يتم توفيره من مزايا وحوافز للشركة يمكن أن يساعد الشركة على التوسع مستقبلا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه يترقب الزيارة المقبلة لرئيس الشركة خلال شهر أكتوبر؛ لمناقشة المزيد من مجالات التعاون مع الشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.