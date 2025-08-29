رئيس الوزراء يتوجه إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مُتوجهًا إلى الصين؛ للمشاركة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانيجين"، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



يشارك رئيس الوزراء فى قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" ضمن لفيف من رؤساء الدول والحكومات، حيث سيلقي كلمة مصر خلال القمة التي تُعقد تحت عنوان "تنفيذ التعددية، وضمان الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة".



ويتضمن برنامج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الصين عقد عددٍ من اللقاءات رفيعة المستوى، كما سيلتقي رئيس الوزراء مجموعة بارزة من رؤساء وممثلي كبريات الشركات الصينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.