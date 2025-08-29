الجمعة 29 أغسطس 2025
رئيس الوزراء يتوجه إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس

 غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مُتوجهًا إلى الصين؛ للمشاركة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانيجين"، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 


 يشارك  رئيس الوزراء فى قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" ضمن لفيف من رؤساء الدول والحكومات، حيث سيلقي كلمة مصر خلال القمة التي تُعقد تحت عنوان "تنفيذ التعددية، وضمان الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة". 


ويتضمن برنامج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الصين عقد عددٍ من اللقاءات رفيعة المستوى، كما سيلتقي رئيس الوزراء مجموعة بارزة من رؤساء وممثلي كبريات الشركات الصينية.

