رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددًا من ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول جهود إتاحة وتوفير المنتجات البترولية، وأوجه تعزيز استدامة الإمدادات الخاصة بها تلبية لاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات التنموية والاستهلاكية.

وتناول المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، خطط التوسع في مختلف الأنشطة الخاصة بالبحث والاستكشاف، وجهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الواعد، تعظيمًا لما نمتلكه من فرص وإمكانات متاحة في مجالي البترول والغاز، لافتا في هذا الصدد، إلى ما تشهده هذه الفترة من تطورات في نشاط الشركات العالمية العاملة في مصر في هذا القطاع الحيوي.

وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من نجاح حفر البئر الاستكشافي "شمال لوتس"، التابع لشركة عجيبة للبترول في الصحراء الغربية، باستثمارات من شركة "إيني" الإيطالية، وهو الذي من شأنه فتح المزيد من أوجه التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف بالصحراء الغربية، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.

وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن جهود تعزيز أوجه الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية بالسوق المحلية، مستعرضا نتائج أعمال اللجنة المركزية التابعة لهيئة البترول والمتخصصة في الرقابة على حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية بمختلف انحاء الجمهورية من خلال الحملات الميدانية المكثفة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وجدد المهندس كريم بدوي، الإشارة إلى أن الهدف من الحملات الرقابية التي تتم، هو متابعة مختلف إجراءات وخطوات منظومة التوزيع والتداول للمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، وذلك بما يضمن تحقيق المزيد من الانضباط بالمنظومة، ومواجهة مختلف صور التلاعب أو المخالفات، فضلا عن العمل على رفع كفاءة ومستوى التشغيل، وتحقيق أعلى معايير السلامة، وذلك بما يضمن حماية المال العام وحقوق المواطنين.

