مدبولي يلتقي رئيس شركة TBEA الصينية المتخصصة في هندسة الطاقة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع تشانغ تشين، رئيس شركة TBEA المتخصصة في هندسة الطاقة وتصنيع المعدات الكهربائية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانجين" الصينية، وذلك بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية.

قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي ـ في بداية اللقاء ـ عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وكذا الدعم المتبادل بين البلدين في مختلف القضايا، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، لافتا إلى أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية، من خلال الشركات الصينية الكبرى التي نعتز بعلاقات التعاون القائمة معها مثل "TBEA".

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تضع أولوية لمشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة بشكل خاص، وكذا توطين الصناعات الخاصة بمكونات الطاقة الجديدة وخاصةً الطاقة الشمسية والرياح، معربًا أيضا عن اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع شركة "TBEA" والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها، في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 42% بحلول عام 2030.

مشروع "محطة بنبان" لتوليد الطاقة الشمسية

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لحجم التطور في العلاقة بين الجانبين، ونجاح المشروعات المنفذة من الشركة على الأراضي المصرية مثل مشروع "محطة بنبان" لتوليد الطاقة الشمسية، وكذا توريد مُحولات الطاقة للجانب المصري في عدد من مشروعات الطاقة في كل من "العوينات" و"دمياط".

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها استعداد لشراء الطاقة من الشركة بما لا يقل عن 2000 ميجاوات، وذلك وفقًا لاستراتيجية الدولة في توطين صناعة مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفًا أن المقترح سيكون شاملا؛ بحيث يتضمن الإنتاج والنقل والتخزين، مؤكدًا منح الشركة جميع الحوافز والمزايا الممكنة لتنفيذ هذا المقترح، مع العمل على تقديم مختلف الدعم الممكن في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، استعرض تشانغ تشين، رئيس شركة TBEA خبرات الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والتي تصل أصولها إلى أكثر من 4 مليارات دولار، موضحًا أن الشركة لديها مشروعات تعدينية؛ سواء داخل الصين أو خارجها، حيث إن الشركة لديها استثمارات في 19 دولة حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

التعاون في مجال الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين للطاقة

كما أشار تشانغ تشين إلى أن استثمارات ومشروعات الشركة في مصر تصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، منوهًا إلى إمكانية التعاون في مجال الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين للطاقة، فضلًا عن أعمال الصيانة لها، كما تتطلع الشركة للمشاركة والتعاون مع قطاع الطاقة في مصر.

وأعرب رئيس الشركة عن تطلعه لزيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له مقر الشركة في مدينة تيانجين، لمشاهدة حجم أعمال الشركة، وللتعرف عن قرب عن آليات العمل داخل الشركة.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس الوزراء مقترحًا بأن تنشئ الشركة مصنعها في منطقة المطور الصناعي "شركة تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولاسيما ما تحظى به هذه المنطقة من مزايا عديدة، وما تقدمه للحكومة للمنطقة الاقتصادية بشكل عام من حوافز وتيسيرات؛ سعيا لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية بها في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.