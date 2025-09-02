الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

إنقلوها!

على الجامعة العربية أن تطلب عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام في جنيف بدلا من نيويورك، بعد أن منعت إدارة ترامب الرئيس الفلسطيني أبو مازن وثمانين في الوفد الفلسطيني من حضور اجتماعات الجمعية العامة وسحبت تأشيرات دخولهم أمريكا. 


وهذا ليس بدعة سياسية وإنما حدث من قبل عام 1988 حينما منعت واشنطن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات من دخول أمريكا للمشاركة في إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلقي كلمته فيها.. وقتها كان الرد علي واشنطن هو نقل اجتماعات الجمعية العامة إلى جنيف وحضر ياسر عرفات وألقى كلمته فيها. 


إن ما فعلته إدارة ترامب هو مخالفة صريحة لاتفاقية المقر للأمم المتحدة، ولا يجب الرضوخ لذلك.. لابد أن يبدأ العرب من خلال الجامعة العربية لجمع وحشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمطالبة بنقل اجتماعات الجمعية العامة إلى جنيف بدلا من نيويورك.. فهذا أقل رد على ما فعلته إدارة ترامب بمنع الفلسطينيين من المشاركة في تلك الاجتماعات.  


وإذا لم تستجب قيادة المنظمة الدولية فعلى العرب مقاطعة اجتماعات الجمعية العامة.. أما بيانات الشجب والاستنكار فإنها لم تعد تجدي الآن في ظل إدارة أمريكية تتصرف عالميا بطريقة وأسلوب الكاوبوي، وتضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية لدرجة أنها تريد الإستيلاء على أراضي الغير، ومشاركة الآخرين في ثرواتهم وحرمان الدول الأخرى من فرص تنمية اقتصادياتها!

صندوق النقد والفقراء!

المسئولية السياسية للوزير!

لقد حان الوقت لاتخاذ مواقف قوية وحازمة، والمناخ الدولي مهيأ لذلك في ظل وجود دول ستعترف بالدولة الفلسطينية ووجود شعوب ترفض القتل الجماعي والتجويع الممنهج لأهالي غزة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة ترامب ابو مازن الدولة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني ابو مازن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات نيويورك الجامعة العربية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

دعم البنزين وحكايته!

مباحثات مهمة جدا!

الأزمة الاقتصادية ونهايتها!

حب الديكتاتورية!

أيام خطيرة!

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads