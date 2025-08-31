الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

المسئولية السياسية للوزير!

بالطبع الوزير، أي وزير عندنا أو عند غيرنا، ليس مسؤلا جنائيا عن أفعال من يعملون في نطاق اختصاصات وزارته، ولا يجب محاسبته عن خطايا وجرائم من يعملون تحت رئاسته بمن فيهم المعاونين والمساعدين المباشرين.. لكن هناك ما عرف بالمسئولية السياسية للوزير..


وهذه المسئولية اخترعها العالم المتقدم استنادا إلى أن الوزير هو الذى يقر السياسات والخطط، وهو الذي يتخذ القرارات العامة في نطاق اختصاصات وزارته، وهو أيضا الذي يقر الخطط اللازمة لوزارته، وهو كذلك الذي يختار معاونيه ومساعديه والمسؤولين ممن يتولون إدارة العمل بالهيئات والقطاعات التابعة لوزارته.

 
وبسبب هذه المسئولية السياسية عادة يحاسب الوزراء على أخطاء لم يرتكبوها أو يشاركوا فيها.. وأحيانا يحاسب وزراء هنا وهناك أنفسهم دون إنتظار لمحاسبتهم من رئاسة الحكومة أو من البرلمان أو عموما القيادة السياسية.. بل بسبب هذه المسئولية السياسية يحاسب بعض الوزراء أنفسهم على أخطاء أو جرائم وقعت في نطاق وزارتهم فيبادرون بتقديم استقالاتهم!

 
لذلك محاسبة الرأي العام للوزراء عن أخطاء وخطايا لم يرتكبونها أو لم يشاركوا بشكل مباشر فيها ليس أمرا يدعو للدهشة والإستنكار.. بل هو شيئ عادى وطبيعى، بل -ونزيد هنا- وضرورى.. وعادة تكون المحاسبة في العديد من الدول عبر الإعلام والانتخابات.. 

فالإعلام من مهامه كشف الأخطاء وتوجيه الاتهامات وليس إصدار الأحكام القضائية، أما الانتخابات فهي فرصة لإختيار مسئولين جدد أملا في تحسن الأحوال.

دعم البنزين وحكايته!

مباحثات مهمة جدا!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المسئولية السياسية المسؤولية القيادة السياسية الانتخابات الاعلام المسئولية المسؤولين فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

الأزمة الاقتصادية ونهايتها!

حب الديكتاتورية!

أيام خطيرة!

عن التحسن الاقتصادي

الحكومة ومعاناة الناس!

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

علي ماهر يقترب من خلافة ريبيرو، وجلسة مرتقبة مع الخطيب

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

رابط الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لمسابقة مياه الشرب والصرف الصحي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

الملثم والسبابة.. أبرز الخصائص المميزة لـ أبو عبيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads