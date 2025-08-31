الأحد 31 أغسطس 2025
روما يفوز على بيزا بهدف في الدوري الإيطالي

روما الإيطالي، فيتو
روما الإيطالي، فيتو

فاز فريق روما خارج أرضه على بيزا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، في إطار مباريات نفس الجولة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2025-26.

بيزا ضد روما
 

أحرز هدف المباراة الوحيد ماتياس ساؤول في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ليمنح الذئاب 3 نقاط مهمة في مشواره بالدوري الإيطالي.

بيزا وروما

 

وتواجد فريق روما في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط جمعهما من انتصارين وتسجيل هدفين والحفاظ على شباكه خاليًا من الأهداف.

بينما تواجد فريق بيزا في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل وخسارة وتسجيل هدف وتلقى هدفين.

