غزل المحلة يكتسح الإسماعيلي بثلاثية في الدوري

فاز فريق غزل المحلة على نظيره الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

أحرز ثلاثية غزل المحلة التونسي رشاد العرفاوي ومحمد عبد اللطيف جريندو وسعيدو بن كيبونديلا في الدقائق 38 و66 و88

مباراة الإسماعيلى وغزل المحلة

هدد غزل المحلة مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 20، بعرضية خطيرة، أبعدها محمد عبد السميع برأسية من على خط المرمى.

الإسماعيلي يكمل اللقاء بعشر لاعبين بعد طرد عبد الكريم مصطفى، عقب تدخله بقوة على جريندو، وعودة الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة 26.

تبديل اضطراري للإسماعيلي بدخول حسن منصور بدلًا من نادر فرج في الدقيقة 31.

خطف نادي غزل المحلة التقدم عن طريق لاعبه التونسي رشاد العرفاوي، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 38.

نهاية الشوط الأول بتقدم غزل المحلة على الإسماعيلي بهدف نظيف.

بداية الشوط الثاني طرد ثاني للإسماعيلي بعدما تلقى البديل حسن منصور البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 62 بعد تدخل على رشاد العرفاوي.

غزل المحلة يعزز تقدمه في الدقيقة 66 عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو بعد متابعة لرأسية أحمد عتمان التي اصطدمت بالعارضة بتسديدة من لمسة واحدة حاول محمد عمار إبعادها لكنها تجاوزت خط المرمى.

واختتم البديل كيبو سعيدي ثلاثية كتيبة "الفلاحين" في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار رفع نادي غزل المحلة رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزه الأول.وفي المقابل سقط الدراويش في فخ الهزيمة الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

تشكيل الإسماعيلي

ودخل الإسماعيلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد إيهاب، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عبد الله محمد

خط الوسط: محمد عبد السميع، محمد سمير، عبد الرحمن كتكوت، محمد خطاري

خط الهجوم: نادر فرج، أنور صقر

تشكيل غزل المحلة

وكان تشكيل غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: بسام وليد، أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا

خط الوسط: عموري، رشاد العرفاوي، موري توريه، عماد ميهوب

خط الهجوم: ويليامز صنداي، جريندو

