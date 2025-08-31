الظروف صعبة، أول تعليق من ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

أكد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الخسارة أمام بيراميدز جاءت نتيجة بداية صعبة بعد استقبال هدف مبكر بطريقة غريبة أربك اللاعبين وأثر على تركيزهم.

وقال ريبيرو في تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “دخلنا المباراة بشكل غير جيد ولم نكن في كامل استعدادنا، وهو ما منح بيراميدز أفضلية بفضل تنظيمهم وضغطهم الكبير، بعد ذلك بدأنا نستوعب أجواء اللقاء وكنا قريبين من التعادل عن طريق محمد شريف، لكننا أنهينا الشوط الأول متأخرين بهدف.

وأضاف: “في الشوط الثاني فقدنا التركيز بعد الهدف الثاني، ولم نكن في أفضل حالاتنا، وفقدنا التوازن ولم نظهر بالشكل المطلوب، بشكل عام لم نقدم مباراة جيدة وحاولنا العودة لكن الأمور لم تسر كما أردنا”.

وتابع المدير الفني للأهلي: “جئنا من مباراة غزل المحلة التي سيطرنا عليها بشكل كبير، لكننا لم نستغل الفرص وخرجنا بتعادل غير منطقي، اليوم واجهنا صعوبة كبيرة بسبب غلق المساحات الدفاعية من جانب بيراميدز، كما أن الضغط كان واضحا على رمضان وتريزيجيه، وكان ينقصنا السرعة في التحرك وإنهاء الهجمات بشكل أفضل”.

وأشار ريبيرو إلى أنه يتفهم غضب جماهير الأهلي قائلًا: “حصلنا علي 5 نقاط في 4 مباريات، والهزيمة صعبة بالتأكيد، أعلم أن جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالفوز، لأن الانتصار بالنسبة لهم يمثل سعادة ودافعا لمواصلة حياتهم اليومية، ونحن بدورنا حزينون على النتائج الأخيرة، لكني واثق أن الفريق سيتحسن في الفترة المقبلة”.

واختتم تصريحاته: “لا أبحث عن أعذار، جئت أنا وجهازي من أجل الفوز وتشكيل نواة قوية للفريق. نحن ما زلنا في بداية الطريق ونحتاج بعض الوقت لفهم اللاعبين أكثر وتطبيق الأفكار التي نعمل عليها. أعلم أن تدريب الأهلي لا يحتمل الصبر، لكننا سنبذل كل جهدنا لتصحيح الأخطاء، والهزيمة اليوم ستساعدنا على مراجعة كل التفاصيل لتحسين الأداء فيما هو قادم”.

فاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 6، قبل أن يعود نفس اللاعب ويعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 68.

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام بيراميدز كل من: مصطفى شوبير – عمر كمال – أحمد رضا – جراديشار – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – مصطفى العش – طاهر محمد – أحمد نبيل كوكا.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - محمود زلاكة - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

ماذا قدم الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز؟

ويحتل الأهلي المركز الـ 12 في الدوري المصري برصيد 5 نقاط في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط

