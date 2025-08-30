السبت 30 أغسطس 2025
تحذير شديد اللهجة من ريبيرو للاعبي الأهلي قبل ساعات من مواجهة بيراميدز

الأهلي
الأهلي

وجه الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الفريق قبل  ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد ريبيرو خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة استغلال جميع الفرص التي ستسنح لهم خلال المباراة، محذرا من تكرار أزمة إهدار الفرص التي عانى منها الفريق في المباريات الماضية، مؤكدا أن مثل هذه المواجهات تحسمها التفاصيل الصغيرة.

مباراة الأهلي وبيراميدز

الأهلي يدخل اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعدما تعثر في الجولة الماضية عقب التعادل السلبي أمام غزل المحلة، وهو ما أثار غضب جماهيره التي تنتظر من الفريق تصحيح المسار. 

ويأمل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو أن يظهر لاعبوه بأفضل صورة هجومية لتعويض غياب الانتصار الأخير.

على الجانب الأخر، يسعى بيراميدز لتدارك الهزيمة من مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، لذلك يطمح الفريق السماوي في استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات سريعًا.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز 

ماذا قدم الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز؟

ويدخل الأهلي اللقاء محتلًّا المركز الثامن برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت 2-2، ثم فاز على فاركو 4-1، قبل أن يتعادل سلبيا أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة.

في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط 5 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى سلبيًّا مع وادي دجلة، ثم فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع المصري 2-2، ويخسر في الجولة الرابعة أمام مودرن سبورت 2-1.

 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت بإستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

