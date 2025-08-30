السبت 30 أغسطس 2025
علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام الإسماعيلي في الدوري

غزل المحلة
غزل المحلة

الدوري المصري، أعلن علاء عبد العال مدرب غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف النادي الإسماعيلي نظيره فريق غزل المحلة، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من وضعه في جدول الترتيب.

 

تشكيل غزل المحلة ضد الإسماعيلي 

مباراة غزل المحلة والإسماعيلي

ويدخل غزل المحلة اللقاء باحثًا عن فوزه الأول في المسابقة، بعدما حقق تعادلًا ثمينًا في الجولة الماضية أمام الأهلي سلبيًّا بدون أهداف، ليكسب الفريق دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة الدراويش.

أما الإسماعيلي، فيخوض المباراة منتعشًا بعد الفوز الذي حققه في الجولة الماضية على حساب طلائع الجيش بهدف نظيف، كما يطمح الدراويش إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

قائمة غزل المحلة أمام الإسماعيلي 

موعد مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة 

وتنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة في تمام الساعة 9 مساء اليوم السبت باستاد هيئة قناة السويس، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري.

وكانت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة قررت في وقت سابق، نقل مباراتي الإسماعيلي في الجولة الخامسة والسابعة إلى ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك تلبية لطلب نادي الإسماعيلي.

وبناءً عليه سيخوض نادي الإسماعيلي مباراة غزل المحلة في الجولة الخامسة ومباراة الزمالك في الجولة السابعة على ستاد هيئة قناة السويس بدلا من استاد السلام.

القناة الناقلة لمباراة غزل المحلة والإسماعيلي في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة غزل المحلة والإسماعيلي في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

