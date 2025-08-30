الأحد 31 أغسطس 2025
استغلال فرصة استخباراتية، جيش الحرب الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية صنعاء

اغتيال أحمد غالب
اغتيال أحمد غالب الرهوي، فيتو

قال جيش الحرب الإسرائيلي، هاجمنا الخميس بنية تحتية عقد فيها اجتماع لقادة عسكريين ومسؤولين بنظام الحوثي في منطقة صنعاء.

 

رئيس وزراء جماعة الحوثي اليمنية

وتابع جيش الاحتلال، من بين القيادات العسكرية المشاركة بالاجتماع المستهدف رئيس وزراء نظام الحوثي ومسؤولون بحكومته.

وأوضح، أن الغارة على صنعاء نفذت لاستغلال فرصة استخباراتية وجرت خلال ساعات قليلة.

ولفت، إلى أن تقييم نتائج الغارة على صنعاء ما زال مستمرا، بما في ذلك فحص وجود قادة عسكريين كبار آخرين.

حركة حماس تنعى أحمد غالب الرهوي

ونعت حركة حماس، أحمد غالب الرهوي، رئيس حكومة التغيير والبناء باليمن والوزراء الأبطال الذين استشهدوا بغارة صهيونية.

وقالت حماس فى بيان، أن دماء شهداء اليمن تختلط بدماء غزة لتؤكد وحدة أمتنا ومركزية قضيتنا وخطر الاحتلال على المنطقة والعالم.

وتوعد رئيس المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله "الحوثيون" الاحتلال الإسرائيلي قائلا: أن رئيس الوزراء ورفاقه قضوا شهداء بعد استهدافهم من العدو الإسرائيلي.

وتابع، نعاهد الله والشعب وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر.

وسائل إعلام: مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس حكومة الحوثي في غارة إسرائيلية على صنعاء

وزير جيش الاحتلال: وجهنا ضربة ساحقة للحوثي ومصير اليمن كمصير إيران

 

 

