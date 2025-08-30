استغلال فرصة استخباراتية، جيش الحرب الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية صنعاء

قال جيش الحرب الإسرائيلي، هاجمنا الخميس بنية تحتية عقد فيها اجتماع لقادة عسكريين ومسؤولين بنظام الحوثي في منطقة صنعاء.

رئيس وزراء جماعة الحوثي اليمنية

وتابع جيش الاحتلال، من بين القيادات العسكرية المشاركة بالاجتماع المستهدف رئيس وزراء نظام الحوثي ومسؤولون بحكومته.

وأوضح، أن الغارة على صنعاء نفذت لاستغلال فرصة استخباراتية وجرت خلال ساعات قليلة.

ولفت، إلى أن تقييم نتائج الغارة على صنعاء ما زال مستمرا، بما في ذلك فحص وجود قادة عسكريين كبار آخرين.

حركة حماس تنعى أحمد غالب الرهوي

ونعت حركة حماس، أحمد غالب الرهوي، رئيس حكومة التغيير والبناء باليمن والوزراء الأبطال الذين استشهدوا بغارة صهيونية.

وقالت حماس فى بيان، أن دماء شهداء اليمن تختلط بدماء غزة لتؤكد وحدة أمتنا ومركزية قضيتنا وخطر الاحتلال على المنطقة والعالم.

وتوعد رئيس المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله "الحوثيون" الاحتلال الإسرائيلي قائلا: أن رئيس الوزراء ورفاقه قضوا شهداء بعد استهدافهم من العدو الإسرائيلي.

وتابع، نعاهد الله والشعب وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.