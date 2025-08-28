وسائل إعلام تابعة للحوثيين: عدوان إسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بوقوع عدوان إسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت تقارير إخبارية، بأن 10 انفجارات متتالية هزت العاصمة اليمنية ‎صنعاء.

ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية

وقالت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت القناة 14 العبرية أن الهجمات في ‎اليمن تستهدف قادة بارزين.

اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه غلاف غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مسيرة أُطلقت من اليمن باتجاه منطقة غلاف غزة الجنوبي.

وصرّح مصدر عسكري لإذاعة جيش الاحتلال بأن المسيرة تم رصدها واعتراضها قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

سماع دوي صفارات الإنذار

في سياق متصل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن سماع دوي صفارات الإنذار في بلدة بني نتساريم الواقعة بغلاف غزة، بعد رصد محاولة تسلل عبر المسيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.