إعلام الاحتلال يزعم: عدد من قادة الحوثي كانوا بالموقع الذي استهدفته إسرائيل

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، إن عددا من قادة جماعة الحوثي كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل.

وذكرت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي أن عمليات الاغتيال خُطط لها بداية الأسبوع ضمن الموجة السابقة من الغارات ونُفذت اليوم.

قالت هيئة البث العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي علي العاصمة اليمنية ‎صنعاء استثنائي وذو أهمية.

استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي

وأضافت هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي حاول استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي باليمن.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلي أن سلاح البحرية الإسرائيلي يشارك في الهجوم على ‎اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: بعض الهجمات في ‎صنعاء استهدفت مباني يعتقد أن فيها قادة من ‎جماعة الحوثي.

ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية

وقالت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية.

