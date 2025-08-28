الجمعة 29 أغسطس 2025
قيادي حوثي بعد العدوان الإسرائيلي: عملياتنا لإسناد غزة مستمرة

الحوثي
الحوثي

قال القيادي في جماعة الحوثي نصر الدين عامر، اليوم الخميس، إن ما حدث جولة جديدة من الاستهداف الصهيوني للمنشآت المدنية في صنعاء.

 

قيادي حوثي بعد العدوان الإسرائيلي: عملياتنا لإسناد غزة مستمرة


وأضاف القيادي الحوثي: العدوان الصهيوني الجديد فاشل كسابقيه، وعملياتنا لإسناد غزة مستمرة.


وتابع: لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف قيادات في صنعاء وننتظر بيانا من الجهات الصحية للإعلان عن شهداء ومصابي العدوان.
 

txt

إعلام الاحتلال يزعم: عدد من قادة الحوثي كانوا بالموقع الذي استهدفته إسرائيل

واستطرد: الرواية الإسرائيلية متخبطة، ولا صحة لما يقولون من استهداف قيادات.
العدوان الصهيوني استهدف مربعات مدنية لا توجد فيها أهداف عسكرية.
 

وأكد القيادي الحوثي، أن خطة إسرائيل هي استهداف الشعب اليمني الذي يخرج بالآلاف لإسناد غزة ولن نتراجع عن إسناد غزة، فهذا موقف مبدئي لا يمكن التراجع عنه.

