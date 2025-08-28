قال القيادي في جماعة الحوثي نصر الدين عامر، اليوم الخميس، إن ما حدث جولة جديدة من الاستهداف الصهيوني للمنشآت المدنية في صنعاء.

قيادي حوثي بعد العدوان الإسرائيلي: عملياتنا لإسناد غزة مستمرة



وأضاف القيادي الحوثي: العدوان الصهيوني الجديد فاشل كسابقيه، وعملياتنا لإسناد غزة مستمرة.



وتابع: لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف قيادات في صنعاء وننتظر بيانا من الجهات الصحية للإعلان عن شهداء ومصابي العدوان.



واستطرد: الرواية الإسرائيلية متخبطة، ولا صحة لما يقولون من استهداف قيادات.

العدوان الصهيوني استهدف مربعات مدنية لا توجد فيها أهداف عسكرية.



وأكد القيادي الحوثي، أن خطة إسرائيل هي استهداف الشعب اليمني الذي يخرج بالآلاف لإسناد غزة ولن نتراجع عن إسناد غزة، فهذا موقف مبدئي لا يمكن التراجع عنه.

