خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في القدس وعدة مناطق إسرائيلية بعد رصد صاروخ حوثي

صاروخ اعتراض إسرائيلي،
صاروخ اعتراض إسرائيلي، فيتو

دوت صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا أطلقته جماعة الحوثي من اليمن.

انطلقت صفارات الإنذار في منطقة القدس، بما في ذلك المدينة نفسها، وفي مناطق بيت شيمش، معاليه أدوميم، ميفاسيريت تسيون، بيتار عيليت، كريات أربع، الخليل.

