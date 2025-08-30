أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدواجن.. 2.2 تريليون دولار إيرادات ضريبية.. والأونصة تقترب من حاجز 3500 دولار

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مسار «التسهيلات الضريبية» الذى يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، يُحفز الامتثال الطوعي ويجذب ممولين جدد، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت ٢,٢ تريليون جنيه بمعدل نمو ٣٥٪ خلال العام المالي الماضي دون أى ضرائب جديدة أو أعباء إضافية.

سجلت تعاملات اليوم السبت ٣٠ أغسطس في البورصة العالمية للذهب ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار مدفوعا بتراجع سعر الدولار بنسبة 0.09٪ أمام العملات الرئيسية.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي نسبة 90.5 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.3% والعرب على 3.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

كشفت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، موضحة أنه بين ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وبين المراجعات الدورية لمؤشرات الأسواق الناشئة، فقد مالت الأسواق للتباين في جلسات نهاية شهر أغسطس، حيث سيطر اللون الأحمر علي أداء المؤشرات.

قال شلبي جابر، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم البلدي تختلف حسب النوع، حيث يتراوح سعر كيلو الجاموسي القائم ما بين 140 و160 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو البقري الحي بين 170 و185 جنيهًا.

أكد مايكل ممدوح، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، يمثل تحولًا جوهريًا في السياسة النقدية، ويمهد الطريق لعودة قوية للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة

حقيقة استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت

كشف أحدث أبحاث صندوق التحوط ”كبيتال مانجمنت“، بحسب الشرق بلومبرج، والتى تعتبر أحد أهم أسئلة عالم التمويل، عن إحلال الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي محل الباحثين والمتداولين.

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تطوير المنظومة الجمركية فى إطار رؤية متكاملة لدفع حركة الاستثمار والتجارة، موضحًا أننا لدينا برنامج شامل ومتطور للإصلاح الجمركى يرتكز على تيسير وتسريع الإجراءات لاختصار زمن الإفراج.

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام المالى الماضي، الشكر لرجال الإعلام، قائلًا: «شكرًا لشركائنا المتميزين فى التواصل الإعلامي الاحترافي والمتنوع».

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم السبت، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم السبت 30 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.