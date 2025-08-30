رئيس قطاع الموازنة العامة: قطعنا شوطًا كبيرًا في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية

أكد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة، والربط الإلكتروني مع كل الجهات، ساعدنا فى اتخاذ قرارات لحظية سليمة لصالح المواطنين والمستثمرين، فى إطار رؤية أكثر مرونة وشمولًا وتكاملًا لإدارة المالية العامة للدولة.

إعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضى

وأضاف رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد كجوك وزير المالية لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضى، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، لافتًا إلى أنه تم وضع آليات حوكمة فعّالة لتعزيز الإنفاق العام، وتوجيه الموارد بشكل أكبر للتنمية البشرية «الصحة والتعليم» الذى تجاوز معدل النمو السنوى فيها متوسط زيادة الإنفاق العام.

وأشار رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، إلى أن الربط الإلكتروني أتاح تكاملًا بين الإيرادات والمصروفات، على نحو ساعد في تحقيق نمو أعلى للإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية.

