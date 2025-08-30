شعبة الذهب: الأونصة تقترب من حاجز الـ 3500 دولار لـ العقود الفورية

سجلت تعاملات اليوم السبت ٣٠ أغسطس في البورصة العالمية للذهب ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار مدفوعا بتراجع سعر الدولار بنسبة 0.09٪ أمام العملات الرئيسية.

تصريحات الفيدرالى الامريكى

كما عززت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض نسبة الفائدة خلال سبتمبر القادم من صعود الذهب، مع استمرار حرص البنوك المركزية على شراء الذهب كاحتياطي بديل لاحتياطي الدولار.

ويبقى التنبؤ باتجاهات السعر خلال الفترة القادمة مرهونا بالبيانات الأمريكية التي قد تدعم صعود سعر الذهب إذا جاءت البيانات ضعيفة تحت مستوى تقدير الخبراء، وربما تدفع سعر الذهب للتراجع إذا ما أظهر الاقتصاد الأمريكي تحسنا في البيانات لتعيد الثقة المهتزة في الدولار.



وسجل سعر الأوقية في ختام تعاملات اليوم ارتفع سعر الذهب ليغلق عند 3,448.60 دولارًا، مرتفعا بنسبة 0.92% للعقود الفورية، بينما تخطى السعر حاجز 3500 دولار ليصل إلى مستوى 3,517.32 دولارًا للأوقية، محققا ارتفاع بنسبة 1.25%.

اسعار الذهب فى السوق المحلى( مصر)



انعكست الارتفاعات العالمية على سعر الذهب في مصر، مع استقرار سعر صرف الدولار، في حين لم يظهر على الأسواق بعد أثر قرار البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة على القروض والودائع على حد سواء بمقدار ٢٪، مما يعكس تراجعا لنسب التضخم في الاقتصاد المصري، والذي قد يؤثر مستقبليًا على توجه المودعين نحو أوعية ادخارية واستثمارية ذات عوائد أعلى، ويظل الذهب مرشحا لكونه الملاذ الآمن لكن بعد استقرار السعر العالمي الذي يعتبر الآن في قمة تاريخية مصحوبة بحالة تشبع شرائي تدفع لجني الأرباح.



وجاءت الأسعار في السوق المصري كالتالي:

سجل عيار 24 بسعر 5,360 جنيه للجرام

وبلغ سعر عيار 21 بسعر 4,690 جنيه للجرام

سجل عيار 18 بسعر 4,020 جنيه للجرام

وبلغ سعر الجنيه الذهب 37,520 جنيها

سجلت أسعار الاونصة ( الأوقية) 166,696 ألف جنيه

