اقتصاد

عضو شعبة القصابين: "نفسي أبيع كيلو اللحمة بـ280 جنيها"

اسعار اللحوم، فيتو
اسعار اللحوم، فيتو

قال شلبي جابر، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم البلدي تختلف حسب النوع، حيث يتراوح سعر كيلو الجاموسي القائم ما بين 140 و160 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو البقري الحي بين 170 و185 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المجازر

وأوضح جابر، خلال تصريحات تليفزيونية، إن سعر اللحوم الفلاحي في المجازر يبلغ 300 جنيه للكيلو قبل نقلها للمحال، وإضافة هامش ربح الجزارين.

ثبات الأسعار رغم الأعلاف

وأشار إلى أن أسعار اللحوم الحمراء المنتَجة في المحافظات لا تشهد تغيرًا ملحوظًا، مرجعًا ذلك إلى عدم قيام المصانع بخفض أسعار الأعلاف، وهو ما يضغط على كلفة الإنتاج.

شعبة القصابين: "نفسي نبيع بـ 280 جنيه"

وأكد عضو شعبة القصابين: "نفسي نبيع كيلو اللحمة بـ280 جنيها ويكون فيه عروض للمواطنين"، مضيفًا أن الأولوية قبل أي خفض في الأسعار هي الحفاظ على جودة اللحوم المقدمة للمستهلك، قائلًا: "إحنا بناكل منها قبل ما نبيعها للناس".

