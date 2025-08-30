خبير اقتصادي: خفض الفائدة يعيد البورصة للواجهة ومؤشر EGX30 مرشح لقمة تاريخية

أكد مايكل ممدوح، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، يمثل تحولًا جوهريًا في السياسة النقدية، ويمهد الطريق لعودة قوية للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

خفض أكبر من التوقعات يعزز المعنويات

وأوضح ممدوح، خلال لقائه ببرنامج أرقام وأسواق على قناة أزهري، أن السوق توقع خفضًا في حدود 1% فقط، إلا أن قرار البنك المركزي بخفض 2% فاق التوقعات، ما انعكس إيجابًا على معنويات المستثمرين.

وأضاف أن استقرار معدلات التضخم عند مستويات آمنة واقتراب سعر الفائدة الحقيقي من 10% يعزز جاذبية مصر أمام المستثمرين مقارنة بالأسواق الناشئة.

السيولة مرشحة للانتعاش

وتوقع أن يظهر أثر القرار تدريجيًا في ضخ المزيد من السيولة داخل سوق المال، لافتًا إلى أن المستثمرين الأفراد سيكونون الأكثر استفادة من خفض الفائدة، إذ سيعيدون توجيه مدخراتهم من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم بعد تراجع العائد على الودائع.

المؤشر الثلاثيني نحو قمة جديدة

وأشار المحلل المالي إلى أن المؤشر الرئيسي EGX30 مرشح لتحقيق صعود يتراوح بين 700 و1000 نقطة في المدى القريب، بما يقوده لتسجيل قمة تاريخية لم يشهدها منذ سنوات.

فرص استثمارية واعدة

وأضاف أن البورصة المصرية حققت بالفعل أداءً مميزًا في العام الماضي بارتفاعات تجاوزت 50%، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق مقارنة بعوائد شهادات الاستثمار التقليدية. وتوقع أن استمرار دورة التيسير النقدي حتى نهاية العام سيدعم جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تأثرت سابقًا بارتفاع تكلفة الاقتراض.

قطاعات تقود النمو

وشدد ممدوح على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية والتركيز على القطاعات الواعدة مثل العقارات والتمويل الاستهلاكي، معتبرًا أن السوق المصري يقف أمام فرصة تاريخية لإعادة التموضع كأحد أهم أسواق المنطقة إذا واصل البنك المركزي سياساته الداعمة للاستثمار.



