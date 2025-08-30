السبت 30 أغسطس 2025
اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

كشفت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، موضحة أنه بين ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وبين المراجعات الدورية لمؤشرات الأسواق الناشئة، فقد مالت الأسواق للتباين في جلسات نهاية شهر أغسطس، حيث سيطر اللون الأحمر علي أداء المؤشرات.


وفيما يلي نستعرض أداء المؤشرات في أسبوع


الإمارات


أغلق مؤشر سوق دبي المالي جلسات الأسبوع الماضي فوق مستوى 6060 نقطة متراجعًا بنسبة 1.02%.


وفي سوق أبوظبي، وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام عند مستوى 10094.67 نقطة منخفضًا بـ1.12%.


المملكة العربية السعودية

 


سجلت السوق السعودية خسائر أسبوعية عن الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس بنسبة 1.24% إلى مستوى 10,732.31 نقطة
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 8.86 تريليون ريال وبلغت قيم التداولات 23.37 مليار ريال وكميات التداول نحو 1.33 مليار سهم عبر 2.389 صفقة.

الكويت


سجلت المؤشرات الكويتية أداءً متباينًا خلال الأسبوع مع تراجع القيمة السوقية بأكثر من 1.7%.
وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.01% مغلقًا عند مستوى 9096.19 نقطة كما هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.74% لينهي تعاملات الأسبوع عند النقطة 8515.2  ، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.48% إلى 7872.9 نقطة بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكسبًا هامشيًا بنحو 0.05% عند مستوى 7995.29 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية إلى 50.89 مليار دينار مقارنة مع 51.78 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي وانخفضت أحجام التداول إلى 2.41 مليار سهم بينما ارتفعت قيم التداول الأسبوعية إلى 569.96 مليون دينار وبلغ عدد الصفقات 119.79 ألف صفقة.

