توزيع الحلوى على المواطنين احتفالًا بالمولد النبوي الشريف في الدقهلية (فيديو وصور)

توزيع قرفة باللبن
توزيع قرفة باللبن علي الماره بالسنبلاوين في الدقهلية، فيتو

تشهد مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية طقوسا وعادات خاصة احتفالًا بـ  المولد النبوي الشريف، حيث يتم توزيع القرفة باللبن والحلاوة على جميع المارة بشارع مصطفى كامل.

 

وأجرت "فيتو" بثًّا مباشرًا بعنوان “توزيع قرفة باللبن وحلوى على المواطنين احتفالًا بالمولد النبوي الشريف في السنبلاوين بالدقهلية”

بدأت احتفالات أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالمولد النبوي الشريف بتوزيع القرفة باللبن والحلاوة على المارة بالشوارع ، وسط بهجة وسعادة من قبل المارة وتبادلوا التهاني احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

وقال أحمد العبودي ابن مدينة السنبلاوين بالدقهلية: “عادة من أيام أجدادنا في مولد النبي والاحتفالات الخاصة به عنصر أساسي فيها القرفة باللبن وحلاوة المولد”.

وأضاف: “بقى لنا أكثر من 50 سنة نحتفل بالمولد النبوي على طريقتنا ونتمنى أن تستمر هذه العادة.. الفكرة حلوة وفرحتنا كلنا أننا بنرجع اللي اعتدنا عليه من أهالينا زمان  وبنرسخ تراثنا بين أبنائنا”.

 

