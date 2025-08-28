بعد شكوى من المزارعين، محافظ الدقهلية يتفقد مصرف طنبول بالسنبلاوين

استجاب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، لشكاوى المزارعين بقرى الأورمان وشبراهور التابعة لمركز السنبلاوين، بشأن ارتفاع منسوب المياه بمصرف طنبول، الأمر الذي أدى إلى غمر بعض الأراضي الزراعية وتضرر المزارعين.

واستدعى "المحافظ" المهندس محمد قاسم وكيل وزارة الري بالدقهلية، واصطحبه في جولة مفاجئة إلى القريتين للوقوف على أسباب المشكلة ميدانيًا، حيث تفقد الأراضي المتضررة ومنسوب المياه داخل المصرف، كما التقى المزارعين واستمع إلى شكواهم.

جولة ميدانية لمحافظ الدقهلية وسط الأراضي المتضررة

وخلال جولته الميدانية وسط الأراضي المتضررة، أكد اللواء طارق مرزوق للمزارعين: "جئنا للاستماع إليكم وحل مشاكلكم على الطبيعة"، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الحلول العاجلة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على مصدر رزق المزارعين، مشددا علي أنه لا تهاون في حماية الأراضي الزراعية.

وقال نتحرك ميدانيًا لحل مشاكل المزارعين، وسأتابع الموقف لحظة بلحظة حتى الانتهاء من معالجة المشكلة بشكل كامل.

محافظ الدقهلية يلتقي بالمزارعين

وخلال لقائه بالمزارعين، أوضح الأهالي أن المشكلة ترجع إلى محطة رفع النظامي بقرية ظفر التابعة لمركز تمي الأمديد، وهو ما دفع "المحافظ " للانتقال مباشرة إلى موقع المحطة لتفقدها على الطبيعة والوقوف على أسباب المشكلة.

وضع حلول عاجلة لتخفيض منسوب المياه بمصرف طنبول

وجّه "مرزوق" وكيل وزارة الري بوضع حلول عاجلة لتخفيض منسوب المياه بمصرف طنبول، وتعيين فرق عمل من المهندسين والفنيين بالموقع لحين معالجة المشكلة نهائيًا.

تسهيل حركة المياه حتى محطة الرفع

كما كلف "المحافظ" أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بالتنسيق الكامل مع مديرية الري لتطهير مجرى المصرف والعمل على تسهيل حركة المياه حتى محطة الرفع، مع المتابعة الميدانية المستمرة لحين الانتهاء من تنفيذ الحلول.

وأكد "مرزوق" أن المحافظة لن تتهاون في حماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين، مشددًا على التحرك السريع والميداني لمواجهة أي أزمة قد تهدد مصادر رزقهم أو تؤثر على الإنتاج الزراعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.