وارثين المهنة من 70 سنة، جولة داخل أقدم مصنع لحلوى المولد بالدقهلية (فيديو وصور)

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث تعتبر "حلاوة المولد" من أبرز التقاليد الشعبية ومظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر، وتتحول شوارع مصر وأسواقها إلى مزيج من الألوان والأشكال التي تعبر عن فرحة المصريين بهذه المناسبة، حيث تنتشر أنواع متعددة من الحلويات.

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان وارثين المهنة من أكتر من 70 سنة.. جولة داخل أقدم مصنع لحلوى المولد في الدقهلية لتتبع مراحل التصنيع.

المصنع بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، ويعد أقدم مصنع لتصنيع حلوى المولد في الدقهلية، على حد قول صاحبه رامي رمزي، حيث أكد ان المصنع منشأ منذ أكثر من 70 سنة، وكان مصنعا بدائيا ثم تم تطويره بالآلات الحديثة والمعدات التي رفعت من جودة المنتجات وزادت من الإنتاجية.

مراحل التصنيع

رائحة السائل السكري المذاب والمسخن والذي سيعاد تسخينه مرة أخرى تملأ كافة أرجاء المكان، وأصوات ماكينات الدك والتقطيع والتغليف تعلو فوق كل الأصوات

وأوضح صاحب المصنع: "المواد الخام الأساسية في التصنيع المياه والنشا والسكر والملح ونقوم بالتسخين الشديد للمكونات.. ولما العجينة تتماسك نخرجها وبعد التبريد يتم تقطيعها ونضيف عليها المكسرات علي حسب الطلب والنوع".

وتابع: أما بالنسبة للتصنيع المعتاد للسمسية فهو عبارة عن السمسم وندمجه مع السكر والعسل وبعد كدا بيستوي على النار وبعدها يتم تشكيلة لقطع وتغليفه، أما بالنسبة للفولية فهي بنفس الطريقة، بنجيب الفول السوداني ونغليه مع السكر الجلوكوز والعسل ونقطعة ونغلفة".

وأوضح سامح فوزي "صنايعي": أنه يعمل بالمصنع منذ 25 سنة ومصانع الحلوى تستعد لهذا الموسم من كل عام بفترة تتعدى شهر تقريبا من خلال شراء خامات صناعة الحلوى من حمص وفول سوداني وجوز هند وغيرها من الخامات اللازمة لعملية التصنيع وتبدأ عملية التصنيع قبل بدأ الموسم بأيام حتى تكون الحلوى طازجة،

وتابع: يتم صناعة حلاوة المولد الحمصية أو السمسمية أو الفولية عن طريق ذوبان السكر في المياه بعد وضعه في إناء نحاسي يتم وضعه على "الموقد"، بعدها يتم تقليبه باستخدام ملعقة خشبية حتى يصير سائل لزج يتم التعامل معه وخلطه بالمواد الخام، ولكن السر في المقادير والنضج الخامات سواء تحميض أو تسخين.



وقال محمد حبيش عامل: أعمل منذ سنوات بالمصنع ونصنع كل الأصناف في علبة حلاوة المولد والاسعار في متناول الجميع في علبة بـ 70 جنيها فيها أكثر من 12 نوعا وأخري بـ 100 بها 14 صنفا والتشكيلة رقم واحد بـ 160.



