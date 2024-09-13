عادة الأجداد يتوارثها الأحفاد، السنبلاوين تحتفل بالمولد النبوي بتوزيع قرفة باللبن والحلاوة (فيديو)

تشهد مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية طقوس وعادات خاصة احتفالًا بمولد النبوي الشريف، حيث قاموا بتوزيع القرفة باللبن والحلاوة على جميع المارة بشارع مصطفى كامل.

بدأت احتفالات أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالمولد النبوي الشريف بتوزيع القرفة باللبن والحلوى على المارة بالشوارع وسط بهجة وسعادة من قبل المارة وتبادلوا التهاني احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

وأجرت "فيتو" بثًّا مباشرًا بعنوان “توزيع قرفة باللبن وحلوى على المواطنين احتفالًا بالمولد النبوي الشريف في السنبلاوين بالدقهلية”

وقال أحمد العبودي ابن مدينة السنبلاوين بالدقهلية: “عادة من أيام أجدادنا في مولد النبي والاحتفالات الخاصة به عنصر أساسي فيها القرفة باللبن وحلاوة المولد”.

وأضاف: “بقى لنا أكثر من 50 سنة نحتفل بالمولد النبوي على طريقتنا ونتمنى أن تستمر هذه العادة.. الفكرة حلوة وفرحتنا كلنا أننا بنرجع اللي اعتدنا عليه من أهالينا زمان وبنرسخ تراثنا بين أبنائنا”.

وجدير بالذكر أن ذكرى المولد النبوي الشريف توافق يوم 12 ربيع الأول، 15 من شهر سبتمبر الجاري.