الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عادة الأجداد يتوارثها الأحفاد، السنبلاوين تحتفل بالمولد النبوي بتوزيع قرفة باللبن والحلاوة (فيديو)

توزيع قرفة باللبن
توزيع قرفة باللبن في السنبلاوين احتفالا بالمولد النبوي، فيتو

تشهد مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية طقوس وعادات خاصة احتفالًا بمولد النبوي الشريف، حيث قاموا بتوزيع القرفة باللبن والحلاوة على جميع المارة بشارع مصطفى كامل.

بدأت احتفالات أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالمولد النبوي الشريف  بتوزيع القرفة باللبن والحلوى على المارة بالشوارع  وسط بهجة وسعادة من قبل المارة وتبادلوا التهاني احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

 

وأجرت "فيتو" بثًّا مباشرًا بعنوان “توزيع قرفة باللبن وحلوى على المواطنين احتفالًا بالمولد النبوي الشريف في السنبلاوين بالدقهلية”

 

وقال أحمد العبودي ابن مدينة السنبلاوين بالدقهلية: “عادة من أيام أجدادنا في مولد النبي والاحتفالات الخاصة به عنصر أساسي فيها القرفة باللبن وحلاوة المولد”.

وأضاف: “بقى لنا أكثر من 50 سنة نحتفل بالمولد النبوي على طريقتنا ونتمنى أن تستمر هذه العادة.. الفكرة حلوة وفرحتنا كلنا أننا بنرجع اللي اعتدنا عليه من أهالينا زمان  وبنرسخ تراثنا بين أبنائنا”.

وجدير بالذكر أن ذكرى المولد النبوي الشريف توافق يوم 12 ربيع الأول، 15 من شهر سبتمبر الجاري.

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بالمسجد التوفيقي (صور)

طارق فؤاد يطرح ألبومه الجديد "ولد الحبيب" غدا بمناسبة المولد النبوي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدوريات العالمية المولد النبوي الشريف بذكرى المولد النبوي الشريف ذكري المولد النبوي الشريف شهر سبتمبر الجاري شارع مصطفي كامل محافظة الدقهلية مولد النبوى الشريف مراسم الاحتفال مدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية ذكري المولد النبوي

مواد متعلقة

مكونات حلوى المولد ومخاطرها على الأصحاء وأصحاب الأمراض المزمنة

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

مصدر مسئول يكشف حقيقة إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

تواصل أعمال رفع أنقاض عقار شبرا المنكوب واستمرار إخلاء العقارات المجاورة (صور)

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية