محافظ الدقهلية يطلق مسابقة لاختيار أفضل حي ومدينة ومركز وقرية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق مسابقة اختيار أفضل حي ومدينة وقرية على مستوى المحافظة، لمدة 45 يوما، وأكد على ضرورة الالتزام بمعايير الاختيار وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن، وتطبيق كافة أدوات النزاهة والشفافية في الاختيار.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية النظافة، وتعزيز التنافس الإيجابي بين الوحدات المحلية، وتشجيع المبادرات الشعبية والجهود التطوعية، وتحسين المظهر العام للقرى والمدن في المحافظة،

كما تهدف إلى تشجيع المراكز والمدن والأحياء والقرى على استمرار بذل المزيد من الجهود في مختلف القطاعات وفي مقدمتها منظومة النظافة، وتحفيز العاملين بها على السعي من أجل تحقيق المركز الأول على مستوى المحافظة، والذي يسهم بدوره في رفع كفاءة المنظومة وينعكس على المظهر الحضاري للشوارع، ويحقق الصالح العام للمواطنين.

منح حوافز مالية للفائزين ودعم منظومة المخلفات

وبناء على قرار مجلس صندوق النظافة برئاسة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تقرر اطلاق مسابقة اختيار (أجمل حي ومدينة – أجمل مركز ومدينة – أجمل قرية) وعليه صدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، لوضع المعايير والضوابط اللازمة التي سيتم بناء عليها اختيار الفائزين بالمسابقة بالتنسيق مع المكتب الاستشاري RWA، والمعتمدة من السيد الوزير محافظ الدقهلية.

كما كلف محافظ الدقهلية السكرتير العام المساعد بالاجتماع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المخلفات الصلبة بتلك الوحدات لشرح المعايير والشروط ومحاور مسابقة اختيار أفضل حي ومدينة ومركز وقرية، وأوضح أن هناك لجان من المختصين بالمحافظة للمرور الميداني لتقييم الوحدات المحلية وإعلان الفائزين.

معايير التقييم والاختيار

من جانبه أوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن معايير التقييم المتفق عليها من قبل اللجنة تشمل المحاور التالية:

1 -نظافة الشوارع العامة وخلوها من القمامة ونظافة الميادين

2 - إزالة الأتربة من الشوارع الرئيسية المرصوفة والطرق السريعة ونظافة الأرصفة وغسلها

3- نظافة المجاري المائية " ترع ومصارف " والتخلص من نواتج التطهير

4 -جاهزية معدات النظافة وتنفيذ الصيانة الدورية واستدامة تراخيص تشغيلها ونظافة جراجات الحملة الميكانيكية

5- تحصيل رسوم الإدارة المتكاملة للمخلفات ومتأخرات رسوم الإدارة المتكاملة للمخلفات

6- نسبة كميات المخلفات البلدية الموردة لمصانع المعالجة والتدوير من الكميات المستهدفة

7- تحرير عقود مع المنشآت لزيادة موارد الوحدة المالية لصندوق النظافة

8- استدامة صرف مستحقات العاملين بمنظومة النظافة فى موعدها المحدد وصرف مستحقات شركات النظافة والجمعيات الأهلية فى موعد الاستحقاق

9- الاستجابة لشكاوى المواطنين " الابلكيشين الخاص بتلقي شكاوى المواطنين من القمامة

10- مشاركة المجتمع المدني لمبادرات شعبية أو تطوعية للنظافة ومساهمة الجمعيات، الشباب، والمدارس، والمساجد، في فعاليات تنفيذ مبادرة نظافة محافظتنا أكيد مسؤوليتنا

11- تشجير الشوارع العامة ودهان البلدورات والأرصفة

12 -التزام العاملين بمنظومة النظافة بالزي الرسمي، الالتزام بتغطية سيارات جمع ونقل المخلفات أثناء سيرها

13- النقل المباشر للمخلفات إلى مصانع المعالجة والتدوير وعدم استخدام نقاط تجميع وسيطة

14- توافر حاويات وصناديق جمع قمامة بشكل يتناسب مع حجم المخلفات

15- مراقبة منظومة مخلفات الهدم والبناء ومتابعة التخلص الآمن منها بالأماكن المخصصة لذلك

16- ضبط النباشين وضبط المعدات (التروسيكلات – العربات الكارو – السيارات) التي تقوم بالتخلص العشوائي من المخلفات البلدية أو مخلفات الهدم والبناء

17- إنشاء ميادين جديدة وتطوير وصيانة الأرصفة والميادين

18 - وجود خطة تشغيلية مكتوبة ومعلنة " تشمل جدول توزيع المعدات والعمال والمشرفين تتضمن التوزيع الجغرافي، مسارات السيارات" لضمان استدامة جهود النظافة بعد الحملات

19- نظافة أعمدة الإنارة العامة وأسلاك الكهرباء وأكشاك الكهرباء والتليفونات

20 -إزالة الكتابة العشوائية والعبارات المسيئة على الجدران وإزالة الإعلانات المخالفة

21- نظافة الأسواق والمواقف ودورات المياه العمومية.

