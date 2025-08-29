السبت 30 أغسطس 2025
العمري يُحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف الإثنين

المنشد أحمد العمري،
المنشد أحمد العمري، فيتو

يُحيي المنشد الديني أحمد العمري، احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان "الليلة المحمدية".

يُقام الحفل الذي تنظمه اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة، يوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر، على مسرح النقابة في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويشدو العمري بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية في حب رسول الله.

الحفل يحضره الزملاء الصحفيون وأسرهم بموجب كارنيه النقابة، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين المحبين للإنشاد.

يأتي الحفل في إطار استكمال دور النقابة الثقافي والفني، وإحياءً لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد -عليه الصلاة والسلام، وفي إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يعد مظهرًا من مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم-.

المنشد أحمد العمري، صوليست دار الأوبرا المصرية، ومؤسس فرقة "صوت مصر" للإنشاد الديني، التي قدمت عروضًا على أكبر المسارح في مصر وخارجها، وأحيت احتفالات رئاسية رسمية بحضور كبار الشخصيات من مختلف دول العالم.

يشارك في التحضير للحفل الزميلة منى الصاوي الصحفية المتخصصة في ملف الإنشاد الديني بمؤسسة "دار التحرير".

