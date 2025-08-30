مؤتمر جماهيري في ميت غمر بالدقهلية عن البكالوريا (صور)

شهدت 5 قرى بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية مؤتمرا جماهيريا ترأسه عبد الحميد شعيب مدير إدارة ميت غمر التعليمية ليوضح الفروق بين البكالوريا المصرية والثانوية العام.

وواصل مدير عام إدارة ميت غمر التعليمية تواجده وسط مئات من طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم وذلك داخل مركز شباب قرية بشلا.



الفرق بين البكالوريا والثانوية في مؤتمر جماهيري يضم 5 قرى في ميت غمر

وقد شهد اللقاء حضور أهالي وطلاب (قرية بشلا - قرية سرنجا - قرية كفر سرنجا- قرية أبو نبهان- قرية كفر النعمان) في صورة من التلاحم المجتمعي الذي يعكس حرص الجميع على الفهم والوعي والاطمئنان على مستقبل أبنائهم.



ورافق مدير تعليم ميت غمر في هذا اللقاء عدد من قيادات الإدارة التعليمية ليؤكدوا جميعًا أن العمل الميداني والجهود المبذولة من أجل الطلاب وأولياء الأمور هي السبيل الحقيقي لبناء تعليم واعٍ ومتنور.



توضيح الفروق الجوهرية بين البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة

جاء اللقاء امتدادًا لسلسلة الحوارات المباشرة التي يحرص فيها مدير تعليم ميت غمر على توضيح الفروق الجوهرية بين البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة بما يعكس شعورًا صادقًا بالمسؤولية تجاه أبنائه الطلاب وأولياء الأمور وحرصًا على إزالة أي غموض وتبسيط المفاهيم.



الطالب وولي الأمر هما محور العملية التعليمية

وتحوّل اللقاء إلى منصة نقاش مفتوحة تعكس ثقة المجتمع التعليمي في قيادة واعية قريبة من الناس ومؤمنة بأن الطالب وولي الأمر هما محور العملية التعليمية

وأكد عبدالحميد شعيب أن التواصل المباشر والشفافية هما الطريق الأمثل لبناء وعي جديد ومناخ تعليمي أكثر تطورًا داخل إدارة ميت غمر التعليمية.

