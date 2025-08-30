محافظ شمال سيناء لوفد الشيوخ الأمريكي: إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن هناك ما يقرب من 5400 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، متوقفة في مناطق لوجستية قرب معبر رفح البري، إضافة إلى شاحنات أخرى متكدسة بالمخازن، مشيرًا إلى أن فترة الانتظار قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف المواد الغذائية وتعفنها، بما يمثّل خطورة اقتصادية وإنسانية بالغة.

اللواء خالد مجاور يشرح أبعاد الأزمة الإنسانية فى غزة

ولفت اللواء خالد مجاور، خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الأمريكي أمام معبر رفح في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا المشهد يعكس حجم الأزمة الإنسانية القاسية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات في توقيتها المناسب.

محافظ شمال سيناء يؤكد مصر تتمسك بالحل العادل للقضية الفلسطينية

وشدد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على أن مصر تواصل جهودها لإيجاد حلول جذرية، مؤكدًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة، لافتًا إلى أن الأوضاع الإقليمية المتوترة تستلزم تحركًا دوليًا جادًا للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة.

