قال الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم السبت، إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

إعلام عبري يزعم بدء إخلاء مدينة غزة بعد 10 أيام

أفادت شبكة «العربية»، نقلا عن هيئة البث العبرية، أمس الجمعة، أن إخلاء مدينة غزة سيبدأ بعد نحو 10 أيام.

وقالت هيئة البث العبرية: "إسرائيل تخطط لبدء عملية مدينة غزة قريبا والقيادة دعت الجيش للإسراع بإجلاء السكان.. ليس واضحا إن كانت عملية الإجلاء ستنجح والمعطيات تشير إلى وجود مئات الآلاف بمدينة غزة".

وأضافت هيئة البث العبرية: "إسرائيل ستوقف إسقاط الطرود الغذائية في غزة تمهيدا لعملية احتلال المدينة.. هدف تقليص المساعدات هو إجبار 800 ألف من سكان مدينة غزة على الذهاب جنوبا تمهيدا لإخلائها.. إذا لم تتخل حماس عن سلاحها بعد احتلال مدينة غزة فستمتد العملية لمخيمات وسط القطاع".

خطط احتلال قطاع غزة

فيما قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس، مساء الجمعة، إن خطط دولة الاحتلال الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية.

وأضاف أبو عبيدة: "خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله.. مجاهدونا في حالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال.. مجاهدونا سيلقنون الغزاة دروسا قاسية بعون الله".



سنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان

وتابع أبو عبيدة: "مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف.. مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه قرروا أن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد".

واستطرد أبو عبيدة: "سنحافظ على أسرى العدو قدر استطاعتنا وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات الظروف.. وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله".

