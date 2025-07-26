محافظ شمال سيناء: لن نخذل غزة ومعبر رفح لم ولن يتم غلقه

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن مصر مستمرة في تقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن معبر رفح لم ولن يتم إغلاقه من الجانب المصري رغم تعثر الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حتى الآن.

جهود مصرية مستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وقال مجاور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، إن الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية مستمرة دون توقف، موضحًا أن مصر تنسق مع عدد من الدول المتعاونة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة، رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه عبور الشاحنات.

مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية تدخل غزة

وأضاف أنه دخلت خلال 72 ساعة الأخيرة مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية، أغلبها محملة بالدقيق، ولبن الأطفال، والمواد الغذائية الأساسية، لأننا ندرك أن غزة على حافة مجاعة حقيقية، وهناك بالفعل ضحايا ماتوا من الجوع.

3 خيارات قاتلة أمام سكان غزة

وحذر محافظ شمال سيناء من خطورة الأوضاع، قائلًا: "الشعب الفلسطيني أمامه ثلاثة خيارات بسبب الجوع: إما أن يندفع نحو الأراضي المحتلة ويتعرض لنيران الاحتلال، أو يلقي نفسه في البحر، أو يتجه نحو الحدود المصرية، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع".

رسالة مصرية واضحة: لن نخذل غزة

واختتم مجاور تصريحاته قائلًا: "مصر لن تسمح بتجويع الفلسطينيين، ومعبر رفح يظل شريانًا إنسانيًا لا يتوقف"، مؤكدًا أن الموقف المصري ثابت في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

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