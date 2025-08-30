السبت 30 أغسطس 2025
خارج الحدود

نواب بالشيوخ الأمريكي يطالبون وزير الخارجية بالتدخل لإدخال مساعدات غزة

المجاعة في غزة
 ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها اليوم السبت، أن 5 نواب ديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعون وزير الخارجية الأمريكية روبيو لاستخدام نفوذ واشنطن لمساعدة من يواجهون المجاعة بغزة.

 وأكدت الجارديان، أن 5 نواب ديمقراطيين بمجلس الشيوخ يطالبون بزيادة هائلة في إمدادات حليب الأطفال والمساعدات إلى غزة، وطالبوا روبيو بإعادة فتح كل المعابر المؤدية لغزة فورا لإدخال المساعدات.

35 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم في غزة

 وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ الأونروا”، في بيان  اليوم السبت: “يجب رفع حظر السلطات الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا إلى غزة”.

وأضافت الأونروا في بيانها: مستعدون لمواصلة عملنا ومخازننا في مصر والأردن ممتلئة وجاهزة لاستيعاب حوالي 6000 شاحنة.

وتابعت: لدينا نظام فعال لتوزيع المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع ودعونا ننقل مساعداتنا المنقذة للحياة برا.

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش:  إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا.

احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة

وأضاف جوتيريش: إعلان إسرائيل نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة وسيعرض مئات الآلاف المدنيين لخطر كبير.

وتابع جوتيريش: يجب أن يتوقف هذا، ولا يوجد حل عسكري للصراع في غزة.

وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 61 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

