الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

انطلاق حملة لحصر وإزالة الإعلانات غير المرخصة بالقوصية في أسيوط

حملة لإزالة الإعلانات
حملة لإزالة الإعلانات من الشوارع بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة على المحال التجارية، وأعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة بالشوارع، والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتقنين أوضاع غير المرخص منها لتنظيم العمل في هذا الشأن وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك. 

 

وأشار محافظ أسيوط في تصريحات له اليوم الاثنين إلى إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفات حفاظًا على المال العام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

 

حملة لحصر الإعلانات غير المرخصة بعدد من شوارع مدينة القوصية

 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قد قامت بحملة لحصر الإعلانات غير المرخصة بعدد من شوارع مدينة القوصية حيث أسفرت الحملة عن ازالة الإعلانات غير المرخصة في شارع الري وشارع تنمية المجتمع بمدينة القوصية والتنبيه باتخاذ إجراءات الترخيص لكافة الإعلانات في أسرع وقت ممكن لتحصيل مستحقات الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين وذلك بإشراف محمد توفيق سكرتير الوحدة وبمشاركة موظفي الإيرادات بالتعاون مع موظفي قسم الإنارة.

 

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وشدد محافظ أسيوط، على إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن على أن تستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء والمراكز لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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