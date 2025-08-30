ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها بالإسماعيلية

السبت 30 أغسطس 2025
تمكن رجال مباحث قسم ثالث، في محافظة الإسماعيلية، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، كما تم ضبط عدد من السيارات قبل تقطيعها وبيعها في السوق السوداء. 

كانت قد أجرت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، عددا من التحريات التى قادت إلى معلومات تكشف نشاط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، وأمكنت التحريات من تحديد هوية عدد منهم.

على الفور وجه اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث بإشراف العقيد شادي الكفراوي، مفتش مباحث دائرة قسم ثالث، لتحديد هوية المتهمين وسرعة ضبط العناصر الإجرامية وضبط السيارات. 

توصل فريق ضباط مباحث قسم ثالث برئاسة المقدم أحمد البيومي، وبمشاركة الأحمد جمال،  وأحمد حافظ معاوني المباحث، من ضبط أفراد تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد. 

وتخصص التشكيل في سرقة السيارات من منطقتى أرض الجميعات و24 أكتوبر بالإسماعيلية، حيث كانوا يقومون بتقطيع السيارات وإعادة بيعها، فيما تم ضبط سيارتين بحوزة المتهمين ارشدو عن مكان اخفائها، وكذا حيازة أسلحة نارية.

