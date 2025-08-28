إصابة أم وطفليها في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

أصيبت أم وطفليها، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها اليوم الخميس، بطريق محور 30 يونيو في محافظة الإسماعيلية اتجاه السويس.



تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى تحمل أرقام ن ن 5651، بطريق محور 30 يونيو في محافظة الإسماعيلية باتجاه السويس، مما أسفر عن إصابة أم وطفليها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كل من أيه محمد حسن تبلغ من العمر 37 عاما من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن كدمات بالجسم، وحسن أحمد علي تبلغ من العمر 10 سنوات من سكان محافظة القاهرة مصابة بسحجات وكدمات ومريم أحمد علي 4 سنوات مصابة سحجات وكدمات بالجسم.

