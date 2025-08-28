الخميس 28 أغسطس 2025
إصابة أم وطفليها في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

 أصيبت أم وطفليها، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها اليوم الخميس، بطريق محور 30 يونيو في محافظة الإسماعيلية اتجاه السويس. 
 

بعد يومين من لقائها بالمحافظ، تضامن الاسماعيلية تقدم دعما نقديا لسيدة من ذوي الهمم (صور)

زراعة الإسماعيلية تنفذ حملات تفتيشية على مراكز توزيع الأسمدة المدعمة

 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى تحمل أرقام ن ن 5651، بطريق محور 30 يونيو في محافظة الإسماعيلية باتجاه السويس، مما أسفر عن إصابة أم وطفليها. 

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.   

 

أسماء المصابين وحالتهم الصحية 

 وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.   

 

وتبين أن المصابين هم كل من أيه محمد حسن تبلغ من العمر 37 عاما من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن كدمات بالجسم، وحسن أحمد علي تبلغ من العمر 10 سنوات من سكان محافظة القاهرة مصابة بسحجات وكدمات ومريم أحمد علي 4 سنوات مصابة سحجات وكدمات بالجسم. 

