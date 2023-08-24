3 أعراض لحساسية العين عند الأطفال وكمادات الثلج حل سريع للعلاج (فيديو)

حساسية العين، يصاب عدد كبير من الأطفال بحساسية العيون بدون معرفة أولياء الأمور أسباب هذه الحساسية أو كيفية وقاية الأطفال منها والتي قد تسبب مضاعفات قد تصل إلى حد ضعف البصر.

تستعرض "فيتو" في التقرير التالي أهم أسباب حساسية العين لدى الأطفال وكيفية الوقاية منها وطرق العلاج.

أسباب حساسية العين

وقالت الدكتورة رانيا العيسوي أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة أن تعرض الأطفال للإصابة بحساسية العين لأسباب عديدة وعلى رأسها الأتربة بالجو وكذلك التعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية.

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وأضافت أستاذ جراحة العيون أن استخدام مستحضرات التجميل الرديئة ومجهولة المصدر التي من ضمنها الموجودة بلعب الأطفال والتي تميل الفتيات الصغيرات إلى استعمالها والتزين بها بالقرب من العين سبب مهم كذلك في حساسية العين.

حساسية العين عند الأطفال

وحذرت الدكتورة رانيا كذلك من ارتداء العدسات اللاصقة الملونة غير الطبية والتي تكون في العادة بهدف التجميل وبالأخص مجهولة المصدر ومن أماكن عشوائية غير موثوقة، لأنها قد تسبب تحسسًا بالعين والتهابات قد تؤدي إلى مضاعفات أخرى في المستقبل.

أعراض حساسية العين

وأكدت طبيبة العيون أن أعراض حساسية العين تكون واضحة ويسهل على الآباء ملاحظتها حيث يعاني الطفل من عدة أعراض تشمل:

1- الحكة الدائمة.

2- الدموع المستمرة.

3-الإفرازات البسيطة في الصباح عند الاستيقاظ أو بعد التعرض للشمس والتي تبدو كالخيط الرفيع.

طرق الحماية من حساسية العين

وشددت الدكتورة رانيا على أهمية ارتداء نظارة الشمس بالإضافة إلى "كاب" أو قبعة وفي حالة شعور الطفل بالحكة في أي وقت يجب غسل العين بمياه باردة على الفور.

ونصحت بعمل كمادات ثلج بشكل منتظم في حالة إصابة الطفل بالحساسية الموسمية بجانب الاستمرار على قطرات العيون المضادة للحساسية التي يصفها الطبيب للمريض.

حساسية العين

نصائح للحفاظ على صحة عيون الأطفال

ووجهت الدكتورة رانيا العيسوي أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح للحفاظ على عيون الأطفال خاصة في ظل استخدام الأطفال بكثرة للأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والتابلت والهواتف المحمولة.

وقالت أستاذ طب وجراحة العيون لــ"فيتو" إنه يصعب منع استخدام الهاتف والأجهزة للأطفال على الرغم أن كثرة الاستخدام لهذه الأجهزة تسبب ضرر لهم.

عدم قرب الهاتف من العين

وتضمنت هذه النصائح:

1-ضرورة الاستخدام المتقطع للأجهزة الإلكترونية على سبيل المثال لمدة 5 دقائق ثم راحة العين

2- عدم قرب الهاتف المحمول من العين

3- عدم الجلوس في غرفة مظلمة

4- اشعة الموبايل يمكن أن تضر بالعين لذلك يفضل أن يكون وميض الشاشة اقل من الثلث

5- عدم التركيز في شاشة الهاتف لأن التركيز يمكن ان يمنع "البربشة" لأن البربشة الطبيعية من 10 الى 15 مرة في الدقيقة ومع التركيز المستمر في الشاشات يمنع العين من " البربشة" فتتعرض العين إلى الجفاف.

وأوضحت أستاذ طب وجراحة العيون أن اتباع تلك النصائح يساعد في تحسين أداء العين اثناء القراءة أو استعمال الاجهزة الإلكترونية.