التحقيق مع مغن كوري "شهير" لتعاطيه أدوية "منوم" دون استشارة طبيب

تُجري شرطة سيول تحقيقًا مع المغني الكوري الشهير "PSY" بتهمة تلقي أدوية نفسية بدون استشارة طبية مباشرة.

وتُشير التقارير إلى أن الشرطة في محطة "سودامون" بمدينة سيول قامت بتوجيه اتهامات إلى "ساي" والطبيب "أ" الذي قام بوصف أدوية منومة له، للاشتباه في انتهاكهما قانون الخدمات الطبية.

بدأت الشرطة تحقيقها بعد ورود معلومات تفيد بأن المغني "ساي" حصل على وصفات طبية لأدوية تعد من الأدوية النفسية التي تُستخدم لعلاج القلق واضطرابات النوم، دون إجراء استشارة طبية شخصية.

ووفقًا للتحقيقات، كان مدير أعماله يتولى تسلم هذه الأدوية نيابةً عنه منذ عام 2022 وحتى وقت قريب.



ولخطورة هذه الأدوية، التي تُسبب الإدمان، يحظر القانون الكوري الوصفات الطبية عن بُعد، ويُشترط أن يقوم المريض باستلام الدواء بنفسه. ويُسمح فقط في حالات استثنائية جدًا، مثل الأقارب أو مقدمي الرعاية، باستلام الدواء بالوكالة.

وفي قضية "ساي"، لم يكن مديره يملك وكالة رسمية، مما يثير شبهة انتهاك القانون.

اعتذار وكالة "ساي"

وفي بيان رسمي صادر عن وكالة P NATION التي تمثل المغني "ساي"، قدمت الوكالة اعتذارًا عن الحادث.

وجاء في البيان: "إن قيام طرف ثالث باستلام دواء يتطلب وصفة طبية كان خطأً واضحًا وسوء تقدير من جانبنا، ونحن نعتذر عن ذلك".

وأكدت الوكالة أن "ساي" يُعاني من اضطراب نوم مزمن ويتناول الأدوية الموصوفة له تحت إشراف طبي، وأن استخدامه لها كان ضمن الجرعات المحددة.

ونفت الوكالة وجود أي وصفات طبية بالوكالة، لكنها أقرت بوجود حالات قام فيها طرف ثالث باستلام الأدوية نيابةً عنه.

واختتمت الوكالة بيانها بالاعتذار مجددًا عن التسبب في القلق للجمهور.

