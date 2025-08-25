القبض على هاكر صيني انتحل هوية جونجكوك من bts

اعترف مشتبه به صيني الجنسية، يدعى جيون (34 عامًا) بجرائمه بعد انتحاله هوية العديد من الشخصيات البارزة، أبرزها جونجكوك، عضو فرقة الكيبوب BTS، ورئيس إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في كوريا الجنوبية. وقد أعلنت شرطة العاصمة سيؤول أن التحقيقات مستمرة لكشف كافة تفاصيل القضية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم 25 أغسطس، صرح مسؤول في شرطة سيؤول: "المشتبه به اعترف ببعض التهم الموجهة إليه، بينما أنكر أخرى. وسنواصل التحقيق بشكل شامل بناءً على الأدلة التي حصلنا عليها."

ووفقًا للتحقيقات، يُتهم جيون بقرصنة مواقع شركات اتصالات كورية ومنصات أخرى بين أغسطس 2023 ويناير 2024، حيث سرق معلومات شخصية بهدف الاستيلاء على أصول مالية، في انتهاك لقانون شبكات المعلومات والاتصالات.

وكان جونجكوك أحد ضحايا هذه العمليات، ففي يناير 2024، وبينما كان يؤدي خدمته العسكرية، تم استخدام هويته لفتح حساب أوراق مالية بشكل غير قانوني.

ويُزعم أن جيون باع أسهمًا بقيمة 100 مليون وون كوري (حوالي 73 ألف دولار أمريكي) تحت اسم جونجكوك لطرف ثالث. وفي وقت لاحق، تمكن جونجكوك من استعادة أمواله عبر دعوى مدنية رفعها في مارس.

هويات مسروقة لزعيم إحدى أكبر 30 مجموعة اقتصادية عائلية في كوريا

ولم تتوقف جرائم جيون عند هذا الحد، إذ استخدم هويات مسروقة لزعيم إحدى أكبر 30 مجموعة اقتصادية عائلية في كوريا، بالإضافة إلى رئيس تنفيذي لشركة ناشئة وغيرهم، لارتكاب مزيد من الجرائم. ومن خلال هذه الهويات، قام بتفعيل خطوط هواتف محمولة وسحب أموال من حسابات بنكية وحسابات أصول افتراضية.

وقد جرى تسليم جيون من تايلاند إلى كوريا الجنوبية يوم 22 أغسطس، بالتعاون مع السلطات التايلاندية، وتم اعتقاله رسميًا في 24 أغسطس. ووفقًا للشرطة، بلغ إجمالي الأضرار المؤكدة حتى الآن حوالي 38 مليار وون كوري (ما يعادل 27.7 مليون دولار أمريكي).

وأعلنت الشرطة عن اعتقال 16 شخصًا آخرين متورطين في القضية، منهم اثنان قيد الاحتجاز بالفعل. وتخطط السلطات لتسليم جيون إلى النيابة العامة هذا الأسبوع، مع استمرارها في استجواب الضحايا. وأكد مسؤول في الشرطة على ضرورة "التحقق من المدى الكامل للأضرار" التي تسببت بها هذه الجرائم.

