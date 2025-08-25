الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

القبض على هاكر صيني انتحل هوية جونجكوك من bts

جونجكوك، فيتو
جونجكوك، فيتو

اعترف مشتبه به صيني الجنسية، يدعى جيون (34 عامًا) بجرائمه بعد انتحاله هوية العديد من الشخصيات البارزة، أبرزها جونجكوك، عضو فرقة الكيبوب BTS، ورئيس إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في كوريا الجنوبية. وقد أعلنت شرطة العاصمة سيؤول أن التحقيقات مستمرة لكشف كافة تفاصيل القضية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم 25 أغسطس، صرح مسؤول في شرطة سيؤول: "المشتبه به اعترف ببعض التهم الموجهة إليه، بينما أنكر أخرى. وسنواصل التحقيق بشكل شامل بناءً على الأدلة التي حصلنا عليها."

ووفقًا للتحقيقات، يُتهم جيون بقرصنة مواقع شركات اتصالات كورية ومنصات أخرى بين أغسطس 2023 ويناير 2024، حيث سرق معلومات شخصية بهدف الاستيلاء على أصول مالية، في انتهاك لقانون شبكات المعلومات والاتصالات.

وكان جونجكوك أحد ضحايا هذه العمليات، ففي يناير 2024، وبينما كان يؤدي خدمته العسكرية، تم استخدام هويته لفتح حساب أوراق مالية بشكل غير قانوني. 

ويُزعم أن جيون باع أسهمًا بقيمة 100 مليون وون كوري (حوالي 73 ألف دولار أمريكي) تحت اسم جونجكوك لطرف ثالث. وفي وقت لاحق، تمكن جونجكوك من استعادة أمواله عبر دعوى مدنية رفعها في مارس.

هويات مسروقة لزعيم إحدى أكبر 30 مجموعة اقتصادية عائلية في كوريا

ولم تتوقف جرائم جيون عند هذا الحد، إذ استخدم هويات مسروقة لزعيم إحدى أكبر 30 مجموعة اقتصادية عائلية في كوريا، بالإضافة إلى رئيس تنفيذي لشركة ناشئة وغيرهم، لارتكاب مزيد من الجرائم. ومن خلال هذه الهويات، قام بتفعيل خطوط هواتف محمولة وسحب أموال من حسابات بنكية وحسابات أصول افتراضية.

وقد جرى تسليم جيون من تايلاند إلى كوريا الجنوبية يوم 22 أغسطس، بالتعاون مع السلطات التايلاندية، وتم اعتقاله رسميًا في 24 أغسطس. ووفقًا للشرطة، بلغ إجمالي الأضرار المؤكدة حتى الآن حوالي 38 مليار وون كوري (ما يعادل 27.7 مليون دولار أمريكي).

وأعلنت الشرطة عن اعتقال 16 شخصًا آخرين متورطين في القضية، منهم اثنان قيد الاحتجاز بالفعل. وتخطط السلطات لتسليم جيون إلى النيابة العامة هذا الأسبوع، مع استمرارها في استجواب الضحايا. وأكد مسؤول في الشرطة على ضرورة "التحقق من المدى الكامل للأضرار" التي تسببت بها هذه الجرائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جونجكوك BTS الكيبوب فرقة الكيبوب حسابات بنكية

مواد متعلقة

تعاون جديد بين فرقة BTS وماكدونالدز يثير غضب المعجبين بسبب فلسطين

بيج هيت تنفي مشاركة فرقة BTS في ألبوم تكريم مايكل جاكسون

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads