رياضة

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

روبن لوفتوس يحتفل
روبن لوفتوس يحتفل بهدفه في مرمى ليتشي، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق ميلان فوزا مستحقا أمام مضيفه ليتشي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فيا دل ماري، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدف ميلان الأول اللاعب روبن لوفتوس شيك في الدقيقة 66، قبل أن يسجل زميله كريستيان بوليسيتش هدف التعزيز في الدقيقة 86.

وأعلن ماسيمليانو أليجري، مدرب فريق ميلان، عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة ليتشي.

تشكيل ميلان أمام ليتشي

دخل فريق ميلان مباراته أمام ليتشي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: توموري، جابيا، بافلوفيتش، ستوبينان.

الوسط: مودريتش، لوفيتس تشيك، فوفانا، يونس موسى.

الهجوم: سايليمايكيرس، خيمينيز.

تشكيل ميلان
تشكيل ميلان أمام ليتشي، فيتو

تشكيل ليتشي أمام ميلان في الدوري الإيطالي

دخل فريق ليتشي مباراته أمام ميلان بتشكيل مكون من:

فلاديميرو فالكوني - دانيلو فييجا - إسميفانيو كيالوندا غاسبار - تياجو جابرييل - أنطونيو جالو - لاسانا كوليبالي - يلبير رمضاني - محمد كابا - سانتياجو بيروتي - فرانشيسكو كاماردا - تيتي مورينتي.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

الفوز هو الأول لميلان في الدوري الإيطالي، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام كويمونيزي 2-1 في الجولة الأولى، ليحصد أول ثلاث نقاط، تقدم بها للمركز السابع.

فيما تجمد رصيد ليتشي عند نقطة واحدة تراجع بها للمركز الخامس عشر.

الدوري الإيطالي ميلان ليتشي الكالتشيو مباراة ليتشي ضد ميلان روبن لوفتوس مودريتش

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

