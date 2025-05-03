نابولي يفوز على ليتشي بهدف في الدوري الإيطالي

فاز فريق نابولي على ليتشي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب "فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل راسبادوري هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 24.

تشكيل نابولي ضد ليتشي

"ميريت؛ دي لورينزو، رحماني، أوليفيرا، سبينازولا؛ بوليتانو، أنجويسا، لوبوتكا، مكتوميناي؛ راسبادوري، لوكاكو".

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل فريق نابولي المركز الاول برصيد 77 نقطة، فيما يحتل المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

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