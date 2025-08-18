بمشاركة لوكا مودريتش، ميلان يفوز على باري بكأس إيطاليا

فاز نادي ميلان على نظيره باري بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس إيطاليا.

ميلان يفوز على باري

افتتح النجم البرتغالي رفائيل لياو التسجيل مبكرًا في الدقيقة 14 بعد عرضية متقنة من المدافع فيكايو توموري، وضعها لياو ببراعة في الشباك، معلنًا عن تقدم الروسونيري.

وفي بداية الشوط الثاني، عزز الأمريكي كريستيان بوليسيتش النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 48، بعد تمريرة رائعة من زميله خيمينيز، ليؤكد تفوق ميلان ويحسم بطاقة التأهل للدور التالي.

وشهدت المباراة الظهور الأول للاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بعد انضمامه للميلان قادما من ريال مدريد.

وبهذا الانتصار، يبدأ ميلان مشواره في البطولة المحلية بأفضل طريقة ممكنة، بينما يغادر باري المنافسات من الدور الأول.

